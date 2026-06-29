Driftem prosto do więzienia! Popisy za kierownicą BMW skończyły się dla niego katastrofą [ZDJĘCIA]

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Dawid Piątkowski
Konsultacja: Dawid Piątkowski
2026-06-29 18:20

Chęć zabłyśnięcia potężną mocą tylnonapędowej starej „piątki“ BMW okazała się silniejsza od zdrowego rozsądku i będzie miała dla niego naprawdę długofalowe skutki. 29-latek z Lublina był poszukiwany do odbycia 8 lat więzienia za przestępstwa narkotykowe. Mimo to „poleciał bokiem“ przez skrzyżowanie w mieście. A że zrobił to na oczach policjantów…

Popisywał się driftującym BMW. Wpadł prosto na policyjny radiowóz

Zachowanie młodego Lublinianina jest naprawdę osobliwe. Wiedział doskonale, że szukają go policjanci, a on się ukrywa i winien być w takiej sytuacji cicho jak mysz pod miotłą. Ale za kierownicą BMW E90 z sześcioma cylindrami pod maską napędzającymi tylną oś 29-letni fan efektownej jazdy zapomniał o tym całkowicie. Jadąc autem wieczorem dał się ponieść chwili: wjeżdżając z ul. Elsnera w al. Kompozytorów Polskich na lubelskim Czechowie popuścił wodze fantazji, wprowadzając „piątkę“ w lekki drift przy skręcie w lewo. Miał pecha - prawie wjechał przed maskę radiowozu.

- "Drift" miał zrobić wrażenie, ale największe wrażenie zrobił w wyniku policyjnej kontroli. Gdy policjanci zatrzymali "driftujące" BMW okazało się, że kierujący pojazdem 29 - latek jest poszukiwany do odbycia kary 8 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Dalszą trasę mężczyźnie wyznaczyli policjanci. Teraz czeka go do odbycia zaległy wyrok - puentuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Był agresywny podczas zatrzymania. Policja przypomina o surowych karach

- Mężczyzna w trakcie interwencji, był agresywny, w związku z czym wobec 29 – latka zastosowano środki ochronne. Po zakończonych badaniach został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Teraz czeka go zaległa odsiadka.

Policjanci apelują:

- Przypominamy, że celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu jest prawnie zabronione i podlega wysokiej grzywnie i jest karane co najmniej 10 punktami karnymi. Może skutkować również cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

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Samochód BMW w nocy na drodze publicznej, w tle widać dwóch policjantów prowadzących zatrzymanego mężczyznę w kajdankach. Szczegóły o tym, jak drift doprowadził do zatrzymania poszukiwanego 29-latka z Lublina za przestępstwa narkotykowe, przeczytasz na naszym portalu.
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