Koniec z oszczędzaniem na wakacje? Wyniki Multi Multi, Mini Lotto i Ekstra Pensji (29.06.2026)

Redakcja se.pl
2026-06-29 14:10

Zamiast planować kolejne nadgodziny, lepiej sprawdź, co przyniosły dzisiejsze losowania i czy twój portfel zaraz nie zrobi się znacznie cięższy. Twoje plany na urlop mogą gwałtownie urosnąć, bo liczby z Kaskady czy Mini Lotto mają potencjał, by wywrócić szarą codzienność do góry nogami. Oficjalne wyniki Lotto 29 czerwca 2026 są już dostępne, więc przekonaj się, czy to właśnie do ciebie uśmiechnęło się szczęście w ten poniedziałkowy wieczór.

Dwa przezroczyste urządzenia losujące, bębny Lotto. W lewym bębnie widoczne są żółte kulki z czarnymi cyframi, a w prawym niebiesko-białe kulki. Możesz sprawdzić aktualne wyniki losowań Lotto, Mini Lotto i Ekstra Pensji na naszym portalu.
Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 29.06.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 6, 12, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 36, 39, 43, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 66 oraz dodatkowo 66.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 29.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 29.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 29.06.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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