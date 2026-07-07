Spis treści
Pieniądze z tacy w kościele
Podczas mszy świętych w kościołach zbierane są pieniądze na przysłowiową tacę. Swego rodzaju tradycja składania ofiar podczas mszy wywodzi się ze starożytnego chrześcijaństwa, gdzie przynoszono dary materialne i żywność. Z czasem dary te przekształciły się we wsparcie finansowe przeznaczane na funkcjonowanie wspólnoty i tak naprawdę funkcjonuje to po dziś dzień. Wiele osób nie ma jednak nadal pojęcia, na co dokładnie przeznaczane są ofiary zebrane w trakcie mszy.
Gdzie idą pieniądze z tacy w kościele? Ksiądz zdradził odpowiedź
Na nurtujące wielu Polaków pytanie postanowił odpowiedzieć ksiądz Sebastian Picur, który od lat znany jest w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z internautami wiedzą i ciekawostkami na temat wiary. W filmie opublikowanym na portalu TikTok duchwony wyjawił, że pieniądze, które wierni wrzucają do koszyczka są zazwyczaj przeznaczane m.in. na:
- remonty kościołów
- remonty pomieszczeń parafialnych
- podatki
- prąd
- gaz
- wodę
- wynagrodzenia pracowników świeckich
- ubezpieczenia
- wsparcie seminarium duchownego
- ziałalność charytatywną.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Kongres Świadków Jehowy na Stadionie Śląskim
Finansowanie kościoła. Pieniądze z tacy stanowią ważny element
Finansowanie parafii opiera się na kilku źródłach, a jednym z najważniejszych są dobrowolne ofiary wiernych składane podczas mszy świętych. Tak jak wspominaliśmy, pieniądze z tacy pomagają pokrywać bieżące koszty funkcjonowania kościoła. Oprócz pieniędzy z tacy, parafie w Polsce finansują swoją działalność z kilku innych ważnych źródeł. Do najczęstszych należą:
- Ofiary za posługi religijne
- Darowizny od wiernych i sponsorów
- Dochody z wynajmu nieruchomości
- 1,5 proc. podatku
- Zbiórki.