Pieniądze z tacy nie trafiają tylko do księdza. Duchowny wyjaśnił, na co są wydawane

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-07 7:50

Na co idą pieniądze z tacy w kościele? To pytanie od lat zadaje sobie mnóstwo wiernych i nie tylko. W ostatnim czasie postanowił odpowiedzieć więc na nie znany ksiądz Sebastian Picur. Duchownym w swoim filmie na TikToku wymienił dokładnie, na co są przeznaczane ofiary podczas mszy.

Osoba w białej albie trzyma wiklinowy koszyk. Na miniaturze obok monety i banknoty. Więcej na SE Lublin.
Autor: (2)/ Shutterstock

Pieniądze z tacy w kościele

Podczas mszy świętych w kościołach zbierane są pieniądze na przysłowiową tacę. Swego rodzaju tradycja składania ofiar podczas mszy wywodzi się ze starożytnego chrześcijaństwa, gdzie przynoszono dary materialne i żywność. Z czasem dary te przekształciły się we wsparcie finansowe przeznaczane na funkcjonowanie wspólnoty i tak naprawdę funkcjonuje to po dziś dzień. Wiele osób nie ma jednak nadal pojęcia, na co dokładnie przeznaczane są ofiary zebrane w trakcie mszy.

Polecany artykuł:

Polscy fachowcy poszukiwani! Niemcy oferują im 4 tysiące za tydzień pracy

Gdzie idą pieniądze z tacy w kościele? Ksiądz zdradził odpowiedź

Na nurtujące wielu Polaków pytanie postanowił odpowiedzieć ksiądz Sebastian Picur, który od lat znany jest w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z internautami wiedzą i ciekawostkami na temat wiary. W filmie opublikowanym na portalu TikTok duchwony wyjawił, że pieniądze, które wierni wrzucają do koszyczka są zazwyczaj przeznaczane m.in. na:

  • remonty kościołów
  • remonty pomieszczeń parafialnych
  • podatki
  • prąd
  • gaz
  • wodę
  • wynagrodzenia pracowników świeckich
  • ubezpieczenia
  • wsparcie seminarium duchownego
  • ziałalność charytatywną.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kongres Świadków Jehowy na Stadionie Śląskim

Kongres Świadków Jehowy na Stadionie Śląskim
Galeria zdjęć 5

Finansowanie kościoła. Pieniądze z tacy stanowią ważny element

Finansowanie parafii opiera się na kilku źródłach, a jednym z najważniejszych są dobrowolne ofiary wiernych składane podczas mszy świętych. Tak jak wspominaliśmy, pieniądze z tacy pomagają pokrywać bieżące koszty funkcjonowania kościoła. Oprócz pieniędzy z tacy, parafie w Polsce finansują swoją działalność z kilku innych ważnych źródeł. Do najczęstszych należą:

  • Ofiary za posługi religijne
  • Darowizny od wiernych i sponsorów
  • Dochody z wynajmu nieruchomości
  • 1,5 proc. podatku
  • Zbiórki.
QUIZ. Odmiana nazw polskich miast. Wybraliśmy naprawdę trudne!
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy! Które zdanie jest napisane poprawnie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSIĄDZ