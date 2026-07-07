Pieniądze z tacy w kościele

Podczas mszy świętych w kościołach zbierane są pieniądze na przysłowiową tacę. Swego rodzaju tradycja składania ofiar podczas mszy wywodzi się ze starożytnego chrześcijaństwa, gdzie przynoszono dary materialne i żywność. Z czasem dary te przekształciły się we wsparcie finansowe przeznaczane na funkcjonowanie wspólnoty i tak naprawdę funkcjonuje to po dziś dzień. Wiele osób nie ma jednak nadal pojęcia, na co dokładnie przeznaczane są ofiary zebrane w trakcie mszy.

Gdzie idą pieniądze z tacy w kościele? Ksiądz zdradził odpowiedź

Na nurtujące wielu Polaków pytanie postanowił odpowiedzieć ksiądz Sebastian Picur, który od lat znany jest w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z internautami wiedzą i ciekawostkami na temat wiary. W filmie opublikowanym na portalu TikTok duchwony wyjawił, że pieniądze, które wierni wrzucają do koszyczka są zazwyczaj przeznaczane m.in. na:

remonty kościołów

remonty pomieszczeń parafialnych

podatki

prąd

gaz

wodę

wynagrodzenia pracowników świeckich

ubezpieczenia

wsparcie seminarium duchownego

ziałalność charytatywną.

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Kongres Świadków Jehowy na Stadionie Śląskim

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Finansowanie kościoła. Pieniądze z tacy stanowią ważny element

Finansowanie parafii opiera się na kilku źródłach, a jednym z najważniejszych są dobrowolne ofiary wiernych składane podczas mszy świętych. Tak jak wspominaliśmy, pieniądze z tacy pomagają pokrywać bieżące koszty funkcjonowania kościoła. Oprócz pieniędzy z tacy, parafie w Polsce finansują swoją działalność z kilku innych ważnych źródeł. Do najczęstszych należą:

Ofiary za posługi religijne

Darowizny od wiernych i sponsorów

Dochody z wynajmu nieruchomości

1,5 proc. podatku

Zbiórki.