Jak wygląda sytuacja kościoła w Polsce? Są nowe dane

Sytuacja kościoła w Polsce od lat budzi emocje – jedni mówią o wyraźnym odpływie wiernych, inni wskazują, że religijność wciąż ma mocne zakorzenienie, zwłaszcza poza dużymi miastami. Teraz do tej dyskusji dochodzą świeże liczby, bo właśnie opublikowano i zaprezentowano najnowsze wyniki z Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce (ISKK).

Bierzmowanie w odwrocie. Kościół podał nowe dane

W najnowszym Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce najmocniej wybrzmiewa gwałtowne tąpnięcie w liczbie bierzmowanych. Okazuje się, że w 2024 roku bierzmowanie przyjęło ok. 213 tys. osób, co oznacza spadek o 27,6% rok do roku - to największy zjazd spośród analizowanych sakramentów. Dlaczego jednak widać tak duże tąpnięcie? Przyczyn może być kilka:

Demografia – mniej nastolatków, mniej sakramentów

Słabsza "łączność" młodych z katechezą

Bariery organizacyjne i rosnące wymagania w części diecezji.

Ilu Polaków chodzi do kościoła? Dane z 2024 zaskoczyły

We wtorek 16 grudnia 2025 roku na konferencji prasowej w Warszawie przedstawiono dane z Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce. Wynika z nich, że w 2024 r.:

wskaźnik dominicantes (uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii) wyniósł 29,6% - minimalnie więcej niż rok wcześniej

wskaźnik communicantes (przystępujący do komunii św.) wzrósł do 14,6%.

Sakramenty w polskim Kościele

Okazuje się, że nie tylko do bierzmowania podeszło mniej osób - do innych sakramentów również:

chrzty: 247,2 tys. (mniej o 7,5%)

I Komunia: prawie 320 tys. (mniej o 1,5%)

małżeństwa: 68,3 tys. (mniej o 11,6%).

Najnowsze dane pokazują więc, że sytuacja kościoła w Polsce nie jest dziś jednowymiarowa. Z jednej strony widać niewielkie wzrosty w uczestnictwie w niedzielnych mszach i w przyjmowaniu komunii świętej, co może sugerować pewną stabilizację praktyk religijnych. Z drugiej – statystyki dotyczące sakramentów i edukacji religijnej wyraźnie wskazują na zmiany pokoleniowe i słabnące zaangażowanie młodszych roczników.