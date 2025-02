Najlepsze uzdrowisko w Europie? Ten kurort od lat święci triumfy!

To jedyne takie uzdrowisko w Polsce. Kuracjusze poczują się tam jak w bajce!

"Coś mu do łba strzeliło". Brat rzucił się z nożem na brata. Mieszkańcy wsi są w szoku

Autor:

Spis treści

Uzdrowiska w Polsce to nie wszystko!

Miejscowości uzdrowiskowych w Polsce mamy od groma i większość z nich cieszy się popularnością wśród kuracjuszy. Do najpopularniejszych kurortów tego typu należy m.in. Ciechocinek, Krynica-Zdrój czy Świeradów-Zdrój. Okazuje się jednak, że uzdrowiska w Polsce, choć są wyjątkowe, to niejedyne! W całej Europie znajduje się także wiele innych miejsc tego typu, które także warto odwiedzić. Gdzie jednak udać się na turnus uzdrowiskowy? Jeśli masz w planach wyjechać poza granicę Polski, pomyśl nad podróżą do miasta Druskienniki na Litwie.

Najlepsze uzdrowisko w Europie. Druskienniki polecają się dla kuracjuszy

Druskienniki to miasto uzdrowiskowe na Litwie położone na brzegu Niemna, które od lat uznawane jest za najnowocześniejsze i najlepsze uzdrowisko balneologiczne w całej Europie. Na miejscu znajdują się liczne źródła słonych wód leczniczych, które świetnie wpływają na układ krążenia czy układ górnych dróg oddechowych. Dodatkowo można tam skorzystać z okładów z borowiny, które także świetnie wpływają na zdrowie. Uzdrowisko wykorzystuje również miód, oleje czy nawet kamienie do leczenia, więc bez wątpienia podchodzi do kuracji w sposób nowoczesny i oryginalny.

W mieście działa kilka dużych i komfortowych ośrodków sanatoryjnych, więc każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Oczywiście oprócz działalności uzdrowiskowej, Druskienniki to także piękna okolica znajdująca się zaledwie 50 km od polskiej granicy! Na miejscu można podziwiać wyjątkowe krajobrazy, niepowtarzalne rękodzieła i zabytki, które opowiadają historię o mieście.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy kilka fotografii uzdrowiska. Zachęcamy do sprawdzenia!