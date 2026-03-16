śmiertelny wypadek w miejscowości Błonie

zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 15 marca

zginął 79-letni motocyklista

wypadek na drodze wojewódzkiej W-698

trzy pasażerki samochodu KIA trafiły do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 79-letni motocyklista w trakcie wyprzedzania innego jednośladu zahaczył o jego bagażnik. W wyniku tego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do zderzenia z samochodem osobowym marki KIA.

Zdarzenie zakończyło się tragicznie. Kierujący motocyklem 79-latek poniósł śmierć na miejscu wypadku. W samochodzie podróżowały trzy kobiety, które zostały przewiezione do szpitala.

Na miejscu pracowali policjanci oraz inne służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drodze oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby pracujące na miejscu wypadku.