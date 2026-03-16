Motocyklista nie żyje, trzy kobiety trafiły do szpitala. Tragiczny wypadek w Błoniu

Jacek Chlewicki
2026-03-16 7:31

W niedzielę, 15 marca, w miejscowości Błonie doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na drodze wojewódzkiej W-698 zginął 79-letni motocyklista. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym do szpitala trafiły trzy pasażerki auta. Na miejscu interweniowały służby, a trasa była zablokowana.

Autor: Policja Bialska/ Materiały prasowe
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 79-letni motocyklista w trakcie wyprzedzania innego jednośladu zahaczył o jego bagażnik. W wyniku tego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do zderzenia z samochodem osobowym marki KIA.

79-letni motocyklista zginął na miejscu

Zdarzenie zakończyło się tragicznie. Kierujący motocyklem 79-latek poniósł śmierć na miejscu wypadku. W samochodzie podróżowały trzy kobiety, które zostały przewiezione do szpitala.

Na miejscu pracowali policjanci oraz inne służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drodze oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby pracujące na miejscu wypadku.

