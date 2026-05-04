Dwie nastolatki na jednej hulajnodze uderzyły w auto. Groźne nagranie w sieci

Groźne zderzenie hulajnogi z oplem w Łukowie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek tuż przed godziną 20:00. W łukowskiej Komendzie Policji zjawił się 25-latek z gminy Krzywda, informując funkcjonariuszy o kolizji. Mężczyzna przekazał, że prowadząc swojego opla, zderzył się z dwiema nastolatkami, które podróżowały wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej.

Policjanci ustalili przebieg wydarzeń: elektrycznym jednośladem kierowała 14-letnia mieszkanka Łukowa, a jej pasażerką była 15-letnia znajoma. Wjeżdżając na przejazd rowerowy przy ulicy 11 Listopada, nastolatki uderzyły w bok jadącego opla. Impet zderzenia wyrzucił obie dziewczyny na asfalt.

Dziewczyny miały dużo szczęścia

Zderzenie wyglądało przerażająco, jednak konsekwencje okazały się stosunkowo łagodne. 14-latka skończyła jedynie z drobnymi otarciami, z kolei 15-letnia pasażerka w ogóle nie ucierpiała w tym incydencie.

Matka jednej z uczestniczek podpisała na miejscu oświadczenie, deklarując gotowość zapłaty za uszkodzenia w pojeździe. Kierowca opla uznał jednak, że incydent musi zostać zgłoszony organom ścigania. Obecnie funkcjonariusze badają szczegóły wypadku, planują przesłuchania świadków i chcą ustalić dokładny ciąg przyczynowo-skutkowy tej kolizji.

Policja apeluje po wypadku na hulajnodze

Kolizja została uwieczniona przez kamery miejskiego monitoringu. Mundurowi upublicznili wideo w celach edukacyjnych, udowadniając, jak niewiele dzieli nieodpowiedzialne zachowanie od poważnego nieszczęścia.

Mundurowi po raz kolejny przypominają o kluczowej zasadzie: hulajnoga elektryczna służy do transportu wyłącznie jednej osoby, a branie pasażerów łamie przepisy. Zaznaczają przy tym, że pomimo ciągłych ostrzeżeń, wypadki z udziałem e-hulajnóg to wciąż częsty widok na ulicach.

Hulajnogi elektryczne to bez wątpienia sprawny sposób poruszania się po mieście, jednak ich kierowcy zaliczani są do grupy niechronionych uczestników ruchu. Z tego powodu muszą zachowywać szczególną ostrożność, chroniąc siebie i innych. Brawura na e-hulajnodze to ogromne ryzyko również dla pieszych – kolizja z pędzącym jednośladem często kończy się dotkliwymi urazami.

Walają się gdzie popadnie! Duży problem z hulajnogami elektrycznymi

