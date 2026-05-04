Wyniki LOTTO 4.05.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-05-04 23:15

Sprawdź wyniki Lotto z poniedziałku 4 maja 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje liczby w losowaniach Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto przyniosły Ci wygraną. Właśnie tutaj znajdziesz aktualne zestawienie numerów, które mogą odmienić Twój los w dzisiejszych grach. Porównaj swoje typy z oficjalnymi wynikami z 4.05.2026 i dowiedz się, czy pula nagród trafiła prosto do Twojej kieszeni.

Autor: Shutterstock Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 4.05.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 5, 12, 13, 16, 18, 26, 28, 33, 35, 42, 45, 54, 55, 60, 61, 64, 67, 75 oraz dodatkowo 67.

Godzina 22:00: 1, 10, 12, 15, 18, 21, 31, 36, 39, 41, 42, 46, 50, 53, 59, 61, 66, 70, 74, 78 oraz dodatkowo 1.

Wyniki EkstraPensja 4.05.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 4 maja 2026 roku padły takie liczby: 9, 10, 14, 25, 27 oraz dodatkowo 3.

Wyniki MiniLotto 4.05.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 4 maja 2026 roku padły takie liczby: 10, 12, 13, 14, 21.

Wyniki Kaskada 4.05.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23.

Godzina 22:00: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
