Brutalne morderstwo w domu w Biłgoraju. Najpierw pobił swoją ofiarę, a wzniecił ogień

Pożar i makabryczne odkrycie

W miniony czwartek, 30 kwietnia, policjanci zostali wezwani na jedną z ulic w Biłgoraju, gdzie doszło do pożaru domu. Podczas prowadzonej akcji gaśniczej strażacy natrafili w jednym z pomieszczeń na nadpalone ludzkie zwłoki.

Na miejscu znajdowały się trzy osoby: dwaj mężczyźni w wieku 65 i 42 lat oraz 43-letnia kobieta. Jak ustalono, wszyscy byli nietrzeźwi. Zostali zatrzymani przez policję. Czynności prowadzone na miejscu odbywały się pod nadzorem prokuratora.

Zabójstwo w Bystrzycy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Śledczy ustalają przebieg tragedii

Policjanci rozpoczęli intensywne działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w domu spożywany był alkohol.

W pewnym momencie 42-latek zaatakował 61-latka, bijąc go po ciele. Następnie doprowadził do pożaru, który szybko się rozprzestrzenił. W wyniku odniesionych obrażeń i działania ognia 61-letni mężczyzna zmarł.

Decyzją prokuratora ciało ofiary zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, które mają pomóc w dokładnym ustaleniu przyczyn śmierci.

Zarzuty i decyzja sądu

W sobotę zatrzymany 42-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jak informują śledczy, mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie notowany i karany.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju.

4