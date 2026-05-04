Sprzedaż biletów na Świdnik Air Festival 2026 ruszyła. Ceny będą rosły

Bilety na Świdnik Air Festival 2026. Znamy cennik

Internetowa sprzedaż biletów na tegoroczne pokazy wystartowała 30 kwietnia i potrwa do końca maja za pośrednictwem serwisu biletyna.pl. Od pierwszego czerwca wejściówki trafią także do sprzedaży stacjonarnej w kasie Kina Lot w Świdniku, a w dniu imprezy będą dostępne na miejscu.

Koszty biletów będą rosnąć z czasem. W pierwszej puli (do 31 maja) za bilet normalny zapłacimy 40 zł, za ulgowy 30 zł, natomiast pakiet Spotter wyceniono na 150 zł. Od 1 do 12 czerwca ceny podskoczą do 50 zł za bilet normalny, 40 zł za ulgowy i 200 zł za Spotter. W samym dniu festiwalu wejściówki osiągną ceny maksymalne: 60 zł, 50 zł i 250 zł.

Zniżki obejmują między innymi dzieci powyżej 3. roku życia, uczniów, studentów, seniorów, honorowych krwiodawców oraz mieszkańców Świdnika. Całkowicie zwolnieni z opłat są najmłodsi, kombatanci i weterani lotnictwa.

Podniebne ewolucje w Świdniku

Jubileuszowa, piąta odsłona Świdnik Air Festival zaplanowana jest na 13 czerwca na miejscowym lotnisku trawiastym. Program obejmie zarówno pokazy dzienne, jak i efektowne spektakle nocne, które w minionych edycjach zachwycały widzów.

„Polacy lubią lotnictwo, dlatego zawsze chętnie podziwiają niesamowite wyczyny pilotów” – powiedział burmistrz Świdnika Marcin Dmowski.

Włodarz miasta podkreślił, że wcześniejsze wydarzenia gromadziły dziesiątki tysięcy osób z całej Polski i w tym roku frekwencja zapowiada się równie okazale.

Na niebie zaprezentują się czołowi piloci w układach solowych i formacjach.

„Tegoroczna edycja będzie jednodniowym wydarzeniem, ale przygotowujemy intensywny program” – zapowiedziała Monika Wójcik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Atrakcje na ziemi podczas festiwalu w Świdniku

Świdnik Air Festival zaoferuje nie tylko akrobacje w powietrzu. Przygotowano również wystawę sprzętu, strefę gastronomiczną oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Nie zabraknie też akcentów nawiązujących do bogatej historii lotniczej i motoryzacyjnej Świdnika.

Organizatorzy przypominają, że na terenie imprezy obowiązują opaski identyfikacyjne wymieniane na podstawie biletów. Gwarantują one możliwość wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z festiwalu, co bez nich byłoby niemożliwe.

Świdnik Air Festival niezmiennie cieszy się ogromną popularnością i stanowi jedną z wizytówek miasta. Za organizację odpowiadają Miasto Świdnik i Miejski Ośrodek Kultury. Zapowiada się emocjonujący dzień, zarówno na niebie, jak i na ziemi.

Garda: PZL-Świdnik AW109/149

