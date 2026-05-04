Groźny incydent na Wiśle. Kajak został wciągnięty pod prom

Odwrócony kajak zauważony przez patrol

Do zdarzenia doszło 3 maja 2026 roku około godziny 13:30. Ratownicy patrolujący Wisłę zauważyli dryfujący, odwrócony do góry dnem kajak. Znajdował się on około 200 metrów od prawego brzegu rzeki. Miejsce wskazał dodatkowo przepływający w pobliżu sternik, który zwrócił uwagę na niepokojącą sytuację.

Załoga łodzi ratowniczej KONTRA 450CC natychmiast skierowała się w stronę kajaka. Jednostka była w znacznej części zatopiona. Ratownicy odwrócili ją i wydobyli znajdujące się w środku rzeczy osobiste. Priorytetem było jednak sprawdzenie, czy w pobliżu nie znajdują się osoby wymagające pomocy.

Płynął kajakiem. Zginął tragicznie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Poszkodowani bezpieczni, pomoc przyszła szybko

W kolejnym etapie działań ratownicy udali się w miejsce zdarzenia, gdzie upewnili się, że uczestnicy zdarzenia są bezpieczni. Poszkodowanym nic nie zagrażało. Przekazano im odzyskane rzeczy osobiste oraz ustalono przebieg całego zdarzenia.

Kajak został następnie odholowany na pobliskie wypłycenie i zabezpieczony.

Kajak wciągnięty pod prom

Z relacji świadka wynika, że kajakarze podpłynęli zbyt blisko promu. W pewnym momencie stracili równowagę i wywrócili się, a ich kajak został wciągnięty pod jednostkę. Poszkodowani, dzięki prawidłowo zapiętym kamizelkom ratunkowym, wypłynęli na powierzchnię i chwycili się wystających elementów promu.

Świadkowie zdarzenia pomogli im wydostać się z wody. Dzisiejsza sytuacja zakończyła się szczęśliwie, jednak – jak podkreślają ratownicy – podobne zdarzenia w przeszłości miały tragiczny finał. Tym razem kluczowe okazały się kamizelki ratunkowe, które uchroniły dwie osoby przed wciągnięciem pod unieruchomiony prom.

11