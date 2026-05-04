Kierowcy już jeżdżą po pierwszej autostradzie na Lubelszczyźnie. 27 kilometrów nowej trasy

Nowy odcinek autostrady przejezdny dla kierowców

Jak zapowiadano, zmotoryzowani mogą już poruszać się po niemal 27-kilometrowym odcinku drogi od węzła Łukowisko do Białej Podlaskiej. Stanowi to kolejny krok w projekcie, którego celem jest ostateczne skomunikowanie Siedlec z Białą Podlaską. Na przełomie ubiegłego i bieżącego roku do dyspozycji oddano już 10 kilometrów trasy między węzłami Siedlce Południe i Siedlce Wschód.

Kierowcy mogą dostać się na nową drogę za pomocą dwóch zjazdów. Jeden znajduje się w Łukowisku, na przecięciu z DK19, a drugi w Białej Podlaskiej, na styku z trasą wojewódzką nr 811. Należy mieć na uwadze, że na węźle Łukowisko aktualnie nie zjedziemy w stronę stolicy. Wynika to z faktu, że na przyległym odcinku A2 ciągle prowadzone są roboty drogowe.

Do końca roku gotowych 65 kilometrów trasy

Prace nad budową autostrady A2 w tym regionie dobiegają końca. Między węzłem Siedlce Wschód a okolicami Malinowca zasadnicze działania zostały ukończone. Teraz wykonawca czeka na zgodę na rozpoczęcie eksploatacji. Ten odcinek zostanie otwarty dla ruchu w tym samym czasie, co następny, biegnący w kierunku węzła Łukowisko.

Na terenie inwestycji trwają obecnie ostatnie szlify. Robotnicy instalują m.in. barierki, panele dźwiękochłonne, zabezpieczenia oraz dedykowane siatki chroniące płazy. Pojawia się też oznakowanie poziome i pionowe.

Docelowo, przed końcem czerwca 2026 roku, kierowcy zyskają dostęp do całej, 65-kilometrowej trasy łączącej Siedlce z Białą Podlaską. Będzie to ogromne ułatwienie, które zauważalnie zmniejszy czas potrzebny na podróż do Warszawy i w stronę zachodnich granic kraju.

Projekt finansowany w dużej mierze przez Unię Europejską

Budowa czterech segmentów trasy A2 na szlaku Siedlce – Biała Podlaska to gigantyczny projekt, wyceniany na około 3 miliardy złotych. Z tego przeszło 1,3 miliarda złotych to dotacje unijne, pozyskane dzięki programowi FEnIKS na lata 2021–2027.

Nowa autostrada zapewni mieszkańcom wschodnich rubieży Polski nie tylko szybszy dojazd do Warszawy, ale też włączenie do transeuropejskiego systemu dróg najwyższej kategorii. Jest to znaczący krok w rozwoju tych terenów, które dotychczas nie miały bezpośredniego dostępu do głównych arterii komunikacyjnych kraju.

