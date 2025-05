Miał dożywotni zakaz i 3 promile! Ciężarówką wylądował w rowie [ZDJĘCIA]

Miał trzy promile i zakaz prowadzenia pojazdów. Znaleźli go w rowie

To cud, że nikomu nic się nie stało! Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku opublikowała wideo z momentu, gdy w miejscowości Skorczyce kierujący ciężarowym Volvo traci panowanie nad kierownicą na mokrej nawierzchni i po chwili ląduje w rowie. Młodsza aspirant Marzena Sałata przekazuje, że do wypadku doszło w minioną sobotę (3 maja). O zdarzeniu policję poinformowali świadkowie. Gdy mundurowi dojechali na miejsce, znaleźli ciężarówkę w rowie, a przy niej 43-letniego mieszkańca gminy Urzędów. Mężczyzna zarzekał się, że nie on prowadził auto, a jedynie jest jego właścicielem.

Powiat kraśnicki: Po pijaku wpadł do rowu, kłamał, że to nie on

Zupełnie co innego twierdzili świadkowie zdarzenia - potwierdzili, że to właśnie on siedział za kierownicą. Mundurowi sprawdzili trzeźwość kierowcy - alkomat pokazał trzy promile. Szybko okazało się również, że 43-latek ma orzeczony dożywotni zakaz kierowania pojazdami. "Brawurowy kierowca był już uprzednio karany za jazdę pod wpływem alkoholu i jak widać nic sobie z tego nie robił. Teraz będzie odpowiadał przed sądem. Za przestępstwo, którego się dopuścił w tak zwanej recydywie grozi kara do 5 lat więzienia" - informuje mł. asp. Sałata. Na nagraniu widać moment, gdy ciężarówkę znosi na przeciwległy pas.

