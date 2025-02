47-latek zatrzymany za zabójstwo żony. Kobieta konała na mrozie

To prawdziwa perełka!

Dramat na Lubelszczyźnie. W niedzielę (9.02) rano na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że jego 39-letnia żona potrzebuje pomocy. Działo się to na terenie Gminy Trzydnik Duży. - Kiedy funkcjonariusze z Annopola dotarli na miejsce, zespół ratownictwa medycznego udzielał pomocy medycznej nieprzytomnej kobiecie. Ostatecznie została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala, jednak pomimo starań lekarzy jej życia nie udało się uratować - informuje aspirant Paweł Cieliczko z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Policjanci zatrzymali w tej sprawie 47-letniego męża ofiary. W poniedziałek usłyszał on w prokuraturze zarzut zabójstwa żony. - Wstępne okoliczności wskazują na to, że w nocy z 8 na 9 lutego na terenie Gminy Trzydnik Duży mężczyzna działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia swojej żony, spowodował u niej ciężkie obrażenia ciała, zagrażające jej życiu, a następnie pozostawił ją przy ujemnej temperaturze powietrza, czym ostatecznie doprowadził do jej śmierci. Prawdopodobnym podłożem zaistniałej sytuacji było nieporozumienie małżeńskie - kontynuuje aspirant Cieliczko.

Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu dla 47-latka. Za zabójstwo grozi mężczyźnie dożywocie. - Wcześniej nie odnotowywaliśmy interwencji z udziałem tych osób, nie była prowadzona procedura niebieskiej karty - podkreśla oficer prasowy.

