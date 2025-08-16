Nie ma co ukrywać - ortografia polska potrafi być naprawdę trudna. Przypadki, zasady, wyjątki, a do tego "tajemnicze" litery, takie jak "ó", "rz" czy "ch", które sprawiają, że wielu z nas zastanawia się, która forma jest ta właściwa. Nawet osoby na co dzień posługujące się poprawną polszczyzną nie zawsze wiedzą, jak poprawnie zapisać dane słowo. Właśnie dlatego stworzyliśmy quiz, który pomoże Ci sprawdzić, jak dobrze znasz trudne zasady ortograficzne języka polskiego. Uda ci się przejść językowy labirynt bez błędu? Trzymamy kciuki!

Quiz. Sobotnia ortografia. Sprawdź się w językowym labiryncie! Rozwiążesz zagadkę? Pytanie 1 z 10 Jak poprawnie napisać to słowo? Krolik Królik Krulik Następne pytanie