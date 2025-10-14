Wypadek podczas zbioru jabłek. 58-latka z Ukrainy trafiła do szpitala

Podczas zbioru jabłek w gminie Opole Lubelskie doszło do groźnego wypadku. 58-letnia obywatelka Ukrainy została uderzona przyczepą pełną jabłek, gdy kierująca ciągnikiem 61-latka straciła kontrolę nad pojazdem. Kobieta z urazem nogi trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 10 na terenie jednej z plantacji w gminie Opole Lubelskie. Podczas zbioru jabłek 58-letnia obywatelka Ukrainy została uderzona przyczepą transportującą owoce. Kobieta z obrażeniami nogi trafiła do szpitala.

Z ustaleń policji wynika, że 58-latka pomagała przy zbiorze jabłek. W czasie, gdy wraz z innymi osobami wysypywała owoce do skrzyniopalet umieszczonych na przyczepie podpiętej do ciągnika, doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. - 61-letaniej kobiecie kierującej ciągnikiem ześlizgnęła się noga z padała hamulca, w wyniku czego ciągnik wraz z przyczepą załadowaną jabłkami cofnął się uderzając w nogę 58-latki - informuje komisarz Sabina Piłat-Kozieł z KPP Opole Lubelskie.

Poszkodowana kobieta z urazem nogi została przewieziona do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że zarówno kierująca ciągnikiem, jak i poszkodowana były trzeźwe.

Policjanci apelują do wszystkich osób wykonujących prace polowe o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności. Jak przypominają funkcjonariusze, do wypadków w rolnictwie najczęściej dochodzi przez pośpiech, nieuwagę lub zmęczenie. Nawet pozornie proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą prowadzić do groźnych urazów.

