Tragiczny wypadek w Hrebennem. 66-letni Ukrainiec zginął podczas pracy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-07 20:50

Tragiczny wypadek w miejscowości Hrebenne w gminie Lubycza Królewska (woj. lubelskie). Podczas rozładunku towaru z naczepy ciężarówki zginął 66-letni obywatel Ukrainy. Mimo natychmiastowej pomocy udzielonej przez współpracowników i ratowników medycznych, mężczyzny nie udało się uratować.

Autor: jch
  • Tragiczny wypadek w Hrebennem w gminie Lubycza Królewska (woj. lubelskie)
  • 66-letni obywatel Ukrainy zginął podczas rozładunku urządzeń AGD
  • Mężczyzna spadł z naczepy ciężarówki z nieustalonych przyczyn
  • Pomimo natychmiastowej pomocy, życia pracownika nie udało się uratować
  • Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tragedii
  • Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 października, w miejscowości Hrebenne w gminie Lubycza Królewska (woj. lubelskie). Podczas rozładunku towaru z naczepy ciężarówki zginął 66-letni obywatel Ukrainy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna wykonywał prace związane z rozładunkiem urządzeń AGD z naczepy ciężarówki. - W trakcie pracy mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn spadł z naczepy. Pomimo natychmiastowej pomocy przez pozostałych pracowników i ratowników medycznych, nie udało się uratować jego życia - informuje młodszy aspirant Aneta Brzykcy z KPP Tomaszów Lubelski.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Przeprowadzono oględziny i zebrano materiał dowodowy. Śledczy będą teraz ustalać dokładne okoliczności i przyczyny wypadku, w tym to, czy zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Policjanci przypominają, że nawet z pozoru proste czynności mogą być niebezpieczne, jeśli nie przestrzega się zasad BHP. - Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas wykonywanych prac. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia – podkreślają funkcjonariusze.

