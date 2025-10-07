Tragiczny wypadek w Hrebennem w gminie Lubycza Królewska (woj. lubelskie)

66-letni obywatel Ukrainy zginął podczas rozładunku urządzeń AGD

Mężczyzna spadł z naczepy ciężarówki z nieustalonych przyczyn

Pomimo natychmiastowej pomocy, życia pracownika nie udało się uratować

Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tragedii

Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 października, w miejscowości Hrebenne w gminie Lubycza Królewska (woj. lubelskie). Podczas rozładunku towaru z naczepy ciężarówki zginął 66-letni obywatel Ukrainy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna wykonywał prace związane z rozładunkiem urządzeń AGD z naczepy ciężarówki. - W trakcie pracy mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn spadł z naczepy. Pomimo natychmiastowej pomocy przez pozostałych pracowników i ratowników medycznych, nie udało się uratować jego życia - informuje młodszy aspirant Aneta Brzykcy z KPP Tomaszów Lubelski.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Przeprowadzono oględziny i zebrano materiał dowodowy. Śledczy będą teraz ustalać dokładne okoliczności i przyczyny wypadku, w tym to, czy zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Czytaj też: Tragiczny wypadek przy pracy. Ziemia przysypała 54-latka

Policjanci przypominają, że nawet z pozoru proste czynności mogą być niebezpieczne, jeśli nie przestrzega się zasad BHP. - Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas wykonywanych prac. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia – podkreślają funkcjonariusze.