Tragiczny wypadek przy pracy. Ziemia przysypała 54-latka

Jacek Chlewicki
2025-09-22 7:33

W miejscowości Głębokie w powiecie łęczyńskim doszło do tragicznego wypadku przy pracy. Podczas wymiany rury kanalizacyjnej osunęła się ziemia i przysypała 54-letniego mężczyznę. Pomimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do szpitala, jego życia nie udało się uratować.

Wypadek przy pracy w powiecie łęczyńskim. 54-latek nie miał szans

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
W sobotę, 20 września, w miejscowości Głębokie w gminie Cyców (powiat łęczyński) doszło do tragicznego wypadku podczas prac ziemnych. 54-letni mężczyzna zginął w trakcie wymiany rury kanalizacyjnej.

Według ustaleń policjantów z Łęcznej, grupa pracowników prowadziła prace związane z wykopem o głębokości około 3 metrów. W pewnym momencie 54-latek wszedł do dołu, by kontynuować wymianę rury. Wtedy doszło do osunięcia się ziemi, która przygniotła mężczyznę. Na miejscu natychmiast zareagowali pozostali pracownicy, starając się uwolnić poszkodowanego. Następnie został on przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Policja podkreśla, że osoby uczestniczące w pracach były trzeźwe. Okoliczności tragedii są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.

TRAGICZNY WYPADEK