W sobotę, 20 września, w miejscowości Głębokie w gminie Cyców (powiat łęczyński) doszło do tragicznego wypadku podczas prac ziemnych. 54-letni mężczyzna zginął w trakcie wymiany rury kanalizacyjnej.

Według ustaleń policjantów z Łęcznej, grupa pracowników prowadziła prace związane z wykopem o głębokości około 3 metrów. W pewnym momencie 54-latek wszedł do dołu, by kontynuować wymianę rury. Wtedy doszło do osunięcia się ziemi, która przygniotła mężczyznę. Na miejscu natychmiast zareagowali pozostali pracownicy, starając się uwolnić poszkodowanego. Następnie został on przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Policja podkreśla, że osoby uczestniczące w pracach były trzeźwe. Okoliczności tragedii są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.