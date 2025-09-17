W środę (17.09) około godziny 6.30 doszło do tragicznego wypadku w powiecie świdnickim. Na DK 12 na wysokości miejscowości Kolonia Struża ciężarówka uderzyła w naczepę. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego z KPP Świdnik jeden z kierujących zatrzymał się chcąc skręcić w lewo. Jadący za nim kierujący ciężarówką przewożącą owoce nie wyhamował i wjechał w tylną część naczepy - informuje oficer prasowy policji. Kierowca, który wjechał w naczepę, zginął na miejscu. Policjanci ustalają tożsamość ofiary tego wypadku.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.