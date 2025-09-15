Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 22 w Niemirowie.

W niedzielę (14.09) około godziny 22 w miejscowości Niemirów (powiat biłgorajski) doszło do poważnie wyglądającego wypadku drogowego. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, w którym uczestniczył samochód osobowy. - Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 19 – letnia mieszkanka gminy Frampol kierując osobowym Hyundaiem na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ogrodzenie posesji - informuje starszy aspirant Joanna Klimek.

Młoda kobieta podróżowała sama i była trzeźwa. Z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli uszkodzony pojazd, ogrodzenie oraz wykonali niezbędne czynności.

Jak poinformowała starszy aspirant Joanna Klimek, obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia. Policja ponawia apel do kierowców o rozwagę, ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

