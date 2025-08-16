Nawet 28 tys. zł za nieodebrane auto z czasów PRL-u. Wystarczy mieć ten dokument

W czasach PRL-u wielu Polaków wpłacało zaliczki na samochody, których nigdy nie odebrali.

Teraz, dzięki zaktualizowanym rekompensatom Ministerstwa Finansów można odzyskać znaczące kwoty.

Wystarczy dowód tożsamości i oryginalna książeczka przedpłat, by odebrać nawet do 28 tys. zł.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do odzyskania pieniędzy, zanim program zostanie wygaszony!

Samochód w czasach PRL-u. O takim luksusie marzył każdy

W okresie PRL-u posiadanie samochodu było luksusem i w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, kiedy niemal każda rodzina ma własny pojazd, w Polsce Ludowej auta były towarem deficytowym, a ich zakup wiązał się z długimi latami oczekiwania i niepewnością. Samochody takie jak kultowy Fiat 126p czy FSO 1500 były marzeniem wielu Polaków, którzy chcieli zdobyć własny środek transportu. Chcąc zrealizować to pragnienie, wielu obywateli decydowało się na składanie przedpłat, licząc, że w końcu doczekają się swoich czterech kółek. Niestety, nie wszyscy doczekali się wymarzonego auta, lecz na szczęście ci, którzy znaleźli się w tym gronie, mogą nawet dziś odzyskać swoje pieniądze.

Rekomensata za Fiata 126p

Rekompensata za Fiata 126p to program, który oferuje zwrot środków osobom, które w latach 80-tych XX wieku złożyły przedpłatę na ten model samochodu, ale ostatecznie nie doczekały się jego odbioru. Aby skorzystać z programu rekompensat, osoby uprawnione muszą zgłosić się do placówki PKO Banku Polskiego. Wymagane będą dwa dokumenty: dowód tożsamości oraz oryginalna książeczka przedpłaty, na której zgromadzono środki na zakup Fiata 126p. W banku zostaną wypłacone zarówno zgromadzone oszczędności, jak i należne odsetki oraz waloryzowana rekompensata.

Waloryzacja rekompensat

Jak czytamy na portalu biznes.interia.pl, osoby, które nie doczekały się wymarzonego Fiata 126p, mogą obecnie otrzymać rekompensatę w wysokości 19 919,00 zł. W przypadku posiadaczy książeczek na FSO 1500 kwota ta jest jeszcze wyższa - 28 226,00 zł.

Niestety pojawiają się głosy o tym, że rząd ma w planach wygaszenie programu, lecz kiedy i czy faktycznie tak się stanie, jeszcze nie wiadomo. Warto więc ubiegać się o zwrot środków już teraz, jeśli masz taką możliwość!