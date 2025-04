Tragiczny wypadek

Nie żyje kierowca osobówki, pasażerka w szpitalu. Tragiczny wypadek koło Kraśnika

Do tego śmiertelnego wypadku doszło we wtorek (15 kwietnia) w Gościeradowie w woj. lubelskim. Na drodze krajowej nr 74 zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Kierowca osobówki zginął na miejscu, a pasażerka trafiła do szpitala.