29-latek został ugodzony nożem w brzuch przez 68-letniego sąsiada.

Mężczyzna spędził tydzień w szpitalu; nóż ominął ważne organy.

Podejrzany został zatrzymany i aresztowany. Grozi mu dożywocie.

W 2022 roku Marcin został oblany rozpuszczalnikiem i podpalony.

Pan Marcin w czwartek (26.11.2026) wyszedł ze szpitala w Lublinie, gdzie spędził ostatni tydzień. Miał wiele szczęścia, gdyż nóż napastnika ominął ważne dla życia organy, a pomoc lekarska nadeszła bardzo szybko. Feralnego dnia siedział we wspólnej kuchni w bloku socjalnym, gdzie dostał kawalerkę. Jego kuzyn świętował urodziny, na które zaprosił także pana Marcina.

- Siedzieliśmy w tej kuchni przy piwie. Gadaliśmy, śmialiśmy się, piliśmy piwo - opowiada mężczyzna. W pewnym momencie pojawił się 68-latek mieszkający na piętrze bloku. Nie podobało mu się, że mężczyźni bawią się dobrze, był także zazdrosny, że jego nie zaproszono. Zaczął wypychać kuzyna pana Marcina z kuchni. P. ujął się za nim. - Wtedy wyjął zza paska spodni nóż i próbował wbić mi w szyję.

Na szczęście udało mu się odbić rękę agresora. Drugi cios, skierowany w brzuch, dosięgnął celu.

- Po wszystkim ukrył się w swoim mieszkaniu. Pokrzywdzony z obrażeniami zagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala w Lublinie - opowiada nadkom. Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej policji. - Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu sprawcy i go zatrzymali. W chwili zatrzymania 68-latek był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało pół promila alkoholu w jego organizmie. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Został aresztowany.

- To już drugi raz, jak ktoś chce mnie zabić - kręci głową 29-latek. Przez bestialstwo kolegi jest kaleką, nie ma palców u rąk i bardzo mocno pobliźnioną twarz.

- Ja się wstydzę gdziekolwiek pójść i poprosić o pomoc, o pracy nawet nie marzę - mówi smutno.

Do zdarzenia doszło w marcu 2022 roku. Feralnego dnia Marcin P. spotkał swojego kata, Jarosława O. (52 l.) w mieszkaniu kolegi. Nie lubili się.

- Pożyczyłem mu 300 zł. Przyszedłem wtedy, żeby oddał dług - opowiadał później pan Marcin. Po kłótni młodszy z nich przysnął, siedząc na tapczanie. Jarosław O. poszedł do łazienki, skąd przyniósł rozpuszczalnik, którym polał kolegę. Dużo, na klatkę piersiową i twarz. Potem podpalił.... Marcin P. ponad 7 miesięcy spędził w szpitalu, poparzeniu uległo 27 proc. jego ciała, ma oszpeconą twarz, lekarze musieli amputować palce lewej dłoni. Cierpiał i cierpi dalej. Początkowo Jarosław O. nie przyznawał się do winy, pogrążył go SMS, jaki wysłał do kolegi po tym co zrobił: "Morda na kłódkę. Sam się zapalił".

- Wysoki sądzie przyznaję się, że przyczyniłem się do tego zdarzenia. Polałem pokrzywdzonego rozpuszczalnikiem, ale nie przyznaje się do tego, że go podpaliłem - mówił przed sądem oskarżony podkreślając, że to nie on podpalił kolegę. Może to on sam. - Bardzo żałuje tego co się stało i wiem, że pohańbiłem się na całe życie. Nie wiem co mną wtedy kierowało. Chyba sam szatan kierował moją ręką. Wolałbym ją sobie obrąbać, ale czasu nie cofnę - łamał mu się głos.

Przeprosił Marcina L. i prosił o wybaczenie. Ten kilka razy powtarzał, że nie jest w stanie tego zrobić.

- On skrzywdził mnie na całe życie. Nawet do pracy nie mogę pójść. Teraz ja cierpię. Cały czas po szpitalach jeżdżę. Proszę o sprawiedliwy wyrok. Bez dożywotniej renty i odszkodowania do 5 mln zł ja nie odpuszczę - mówi dzisiaj o tym skrzywdzony mężczyzna.

Jarosław O. został skazany na 13 lat więzienia, ma także zapłacić koledze 100 tys. złotych zadośćuczynienia, co jest nierealne. Pan Marcin nie traci ducha.

- Myślę, że limit nieszczęścia się wyczerpał. Teraz czeka mnie już tylko szczęśliwe życie - mówi.

8