Zgłoszenie o wypadku biłgorajscy policjanci otrzymali w środę (26.11) około godziny 9.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w lesie pracowało dwóch mężczyzn w wieku 34 i 62 lat. W pewnym momencie starszy z nich został uderzony przez konar.

Na miejsce wezwano pomoc, jednak pomimo prowadzonej reanimacji 62-latek zmarł. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych.

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Dokładne okoliczności wypadku są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac związanych z wycinką drzew.