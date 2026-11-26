Do wypadku w miejscowości Nowe Depułtycze w gminie Chełm doszło w środę, 25 listopada, około godziny 16.30 na nieoświetlonym odcinku drogi. Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierowca busa marki Renault Master potrącił pieszego, gdy jechał przez teren niezabudowany. Mimo podjętej reanimacji życia 57-latka nie udało się uratować.

Prowadzący pojazd 19-latek był w chwili zdarzenia trzeźwy. Policja wyjaśnia teraz szczegółowe okoliczności tragedii, a prokurator zdecydował o zabezpieczeniu ciała zmarłego mężczyzny do dalszych badań.

Czytaj też: Pracował przy robotach kanalizacyjnych. Nagle uderzył w niego citroen

Nadkomisarz Ewa Czyż poinformowała, że potrącony mężczyzna najprawdopodobniej nie posiadał elementów odblaskowych. Funkcjonariusze przypominają, że używanie odblasków po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest dla pieszych obowiązkowe. Dzięki nim kierowca może dostrzec idącą osobę nawet z odległości 150 metrów.

4