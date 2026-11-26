Pogoda w Lublinie: 27-29 listopada

Koniec listopada w Lublinie upłynie pod znakiem mroźnej i suchej pogody. Przez cały weekend, od piątku do niedzieli, termometry będą wskazywać wartości poniżej zera, zarówno w dzień, jak i w nocy. Prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu ani śniegu, jednak aura będzie się zmieniać, szczególnie jeśli chodzi o zachmurzenie i temperaturę odczuwalną.

Pochmurny i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się pod grubą warstwą chmur. W piątek, 27 listopada, w Lublinie dominować będzie duże zachmurzenie, które ograniczy dostęp promieni słonecznych. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu, choć trudno mówić o komforcie termicznym. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 0 stopni Celsjusza. W nocy natomiast spadnie do około -3 stopni. Uczucie chłodu spotęguje wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 4 m/s.

Słoneczna, ale mroźna sobota

Sobota przyniesie dużą zmianę w pogodzie. Chmury całkowicie ustąpią, a nad Lublinem pojawi się bezchmurne niebo. Słoneczna aura będzie idealną okazją do spacerów, jednak trzeba pamiętać, że wraz z rozpogodzeniami nadejdzie większy mróz. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie -1 stopień. Noc z soboty na niedzielę będzie już bardzo zimna – temperatura spadnie do około -6 stopni Celsjusza. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie około 3-4 m/s.

Niedziela najzimniejszym dniem weekendu

Ostatni dzień weekendu okaże się najchłodniejszy. W niedzielę, 29 listopada, słońce znów schowa się za chmurami, a zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksymalna w ciągu dnia nie przekroczy -3 stopni Celsjusza. Nocą mróz utrzyma się na podobnym poziomie co poprzednio, ze spadkami do około -6 stopni. Wiatr będzie wiał z siłą zbliżoną do sobotniej, czyli około 4 m/s, co sprawi, że odczucie zimna będzie dotkliwe.

Weekend w Lublinie: jak zaplanować czas?

Brak opadów to dobra wiadomość dla osób planujących spędzić czas na zewnątrz. Najlepszym dniem na dłuższy spacer wydaje się sobota, kiedy prognozowane jest bezchmurne niebo. Słońce z pewnością poprawi nastrój, ale nie można zapominać o bardzo niskiej temperaturze – ciepła czapka, szalik i rękawiczki będą niezbędne. Pochmurny piątek i chłodna niedziela mogą z kolei sprzyjać krótszym wyjściom lub odwiedzinom w miejscach pod dachem. Parasol można spokojnie zostawić w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather