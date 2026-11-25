Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Lublinie ujawniła liczne uchybienia w niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość, którego uczniowie 6 listopada uczestniczyli w proteście przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie.

Udział umundurowanej młodzieży pod opieką kadry pedagogicznej w politycznej demonstracji stanowił złamanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa wyjazdu, regulaminu mundurowego oraz zasady neutralności politycznej.

Pierwotny plan obejmował wizytę w Sejmie, jednak założycielka placówki i działaczka Konfederacji Korony Polskiej Agnieszka Macek „spontanicznie” skierowała grupę pod siedzibę Trybunału Konstytucyjnego.

Wobec kierownika i opiekunów wyjazdu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, młodzież ukarano naganami, a szkoła musi wdrożyć 13 zaleceń pokontrolnych.

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Uczniowie z Zamościa skandowali wulgarne hasła o Donaldzie Tusku

O wydarzeniach z piątku, 6 listopada, jako pierwszy poinformował portal OKO.press. Uczniowie zamojskich klas mundurowych uczestniczyli wówczas w zgromadzeniu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Będący pod bezpośrednim nadzorem nauczycielek nastolatkowie występowali w oficjalnych mundurach i wykrzykiwali wulgarne hasła skierowane przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi oraz stacji telewizyjnej TVN.

Grupa przyjechała do Warszawy w ramach wycieczki edukacyjnej, a głównym celem wizyty było zwiedzanie Sejmu na zaproszenie Sławomira Zawiślaka, posła Konfederacji Korony Polskiej. Po opuszczeniu gmachu parlamentu do młodzieży dołączyła założycielka szkoły i ówczesna pełnomocnik organu prowadzącego placówkę Agnieszka Macek, zasiadająca jednocześnie w zarządzie jednego z okręgów Konfederacji Korony Polskiej. To ona, rzekomo pod wpływem nalegań uczniów, miała „spontanicznie” podjąć decyzję o przejściu przed Trybunał Konstytucyjny. Według przedstawicieli kuratorium kierownik oraz opiekunowie wyjazdu mieli jednak prawny obowiązek zadbać o bezpieczeństwo podopiecznych i powstrzymać ich przed udziałem w politycznej demonstracji.

Wyniki kontroli Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wnioski dyscyplinarne i nagany dla uczniów

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Kuratorium Oświaty w Lublinie Artur Pawłowski, kontrola zrealizowana w dniach 9–12 listopada wykazała liczne rażące uchybienia, w związku z którymi wydano szkole 13 zaleceń. Wśród najpoważniejszych naruszeń wymieniono wprowadzenie uczniów w środek politycznego zgromadzenia z pominięciem zasad bezpieczeństwa i opieki, a także złamanie regulaminu mundurowego oraz wymogu neutralności politycznej.

Wobec nauczycielek odpowiedzialnych za wyjazd mogą zostać wyciągnięte surowe konsekwencje. Rzecznik kuratorium poinformował, że dyrektor placówki złożył już do rzecznika dyscyplinarnego wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego uchybienia godności zawodu nauczyciela przez kierowniczkę wycieczki, a podobne kroki mogą zostać podjęte wobec pozostałych opiekunek. Agnieszka Macek zrezygnowała z zajmowanego stanowiska, natomiast część uczniów ukarano oficjalnymi naganami dyrektora na forum szkoły. Dokumentacja pokontrolna została ponadto przekazana do współfinansującego szkołę Ministerstwa Obrony Narodowej.