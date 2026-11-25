Do zdarzenia doszło w piątek, 20 listopada, wieczorem na terenie gminy Tomaszów Lubelski. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze między braćmi. Gdy przyjechali pod wskazany adres, zastali rannego 37-latka oraz jego rodziców.

Jak wynika z ustaleń policji, bracia wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło między nimi do nieporozumienia i szarpaniny. W jej trakcie starszy z mężczyzn miał dwukrotnie ugodzić młodszego nożem w okolice brzucha i klatki piersiowej.

- W mieszkaniu przebywali również rodzice mężczyzn. Gdy zobaczyli rannego syna, jedno z nich pobiegło do sąsiada, który zaalarmował służby ratunkowe dzwoniąc na numer 112 i pomógł w udzielaniu pomocy rannemu 37-latkowi. Nieprzytomny mężczyzna został przewieziony do szpitala i po przebytej operacji jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo - przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska z KPP Tomaszów Lubelski.

Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia. Tomaszowscy policjanci zatrzymali go po krótkim pościgu, niedaleko domu. Po wytrzeźwieniu 42-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa brata.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na trzy miesiące.