Najmniej pożądane zawody zniechęcają mimo świetnych zarobków

Podczas szukania zatrudnienia kandydaci kierują się zazwyczaj wysokością pensji, pewnością utrzymania posady oraz szansami na awans. Równie istotne okazują się jednak specyfika codziennych zadań i otoczenie, w jakim przychodzi je realizować. W wielu sektorach gospodarki wysokie ryzyko wypadków, ogromny wysiłek fizyczny oraz długa rozłąka z bliskimi skutecznie odstraszają potencjalnych pracowników.

Szczegółowe badanie poświęcone temu zjawisku przeprowadziło przedsiębiorstwo TradeSafe, które specjalizuje się w bezpieczeństwie przemysłowym. Autorzy opublikowanego we wrześniu 2024 roku raportu „America's Least Desired Jobs: What Career Would You Avoid, Even for Double the Pay?” przeanalizowali, jakich zajęć mieszkańcy USA nie podjęliby się nawet za wyższą stawkę.

Praca w zakładach mięsnych na czele listy niechcianych profesji

Na samym szczycie listy najbardziej niechcianych zajęć uplasowało się przetwórstwo mięsne, które wskazano jako najgorszy wybór w aż dziesięciu amerykańskich stanach. Osoby zatrudnione w tym sektorze muszą mierzyć się z wielogodzinnym staniem przy linii produkcyjnej, obsługą ostrych narzędzi oraz wyczerpującym wysiłkiem fizycznym.

Niewiele lepszą opinią cieszy się wśród badanych przemysł hutniczy. Zatrudnienie przy wytopie stali uznano za najmniej atrakcyjną ścieżkę kariery w pięciu stanach. Kandydatów odstraszają w tym przypadku głównie skrajnie wysokie temperatury, konieczność operowania ciężką aparaturą oraz ciągłe zagrożenie zdrowia.

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Rekordowe ogłoszenia o pracę na OLX [LISTA]

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Niebezpieczne zawody w USA. Pełna lista unikanych profesji

Zatrudnienie w rzeźniach i masarniach to niejedyne zajęcie, od którego Amerykanie wolą trzymać się z daleka. Twórcy raportu wyróżnili także szereg innych trudnych i nierzadko groźnych dla zdrowia profesji. Na pełnej liście najbardziej unikanych specjalizacji znalazły się następujące zajęcia.