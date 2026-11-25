Nie taki diabeł straszny, jak go malują – test wiedzy o przysłowiach

Czy zdarza Ci się używać przysłów w codziennych rozmowach? A może znasz ich mnóstwo, ale nie zawsze pamiętasz, jak dokładnie brzmią? Czas to sprawdzić! Zapraszamy do udziału w quizie „Nie taki diabeł straszny, jak go malują – test wiedzy o przysłowiach”, w którym przekonasz się, jak dobrze znasz polskie powiedzenia i czy potrafisz bezbłędnie dokończyć nawet te najbardziej podchwytliwe.

Przysłowia to wyjątkowa część naszego języka i kultury. Od pokoleń przekazują życiową mądrość, przestrzegają przed pochopnymi decyzjami, przypominają o konsekwencjach naszych działań i trafnie opisują ludzkie zachowania. Często wystarczy jedno krótkie zdanie, by wyrazić myśl, na którą w innych okolicznościach potrzebowalibyśmy znacznie więcej słów. „Co nagle, to po diable”, „Bez pracy nie ma kołaczy” czy „Nie chwal dnia przed zachodem słońca” – te powiedzenia zna niemal każdy. Ale czy pamiętasz ich dokładne brzmienie?

W quizie czeka na Ciebie 10 pytań. Zasady są proste: otrzymasz początek znanego polskiego przysłowia, a Twoim zadaniem będzie uzupełnienie go o brakującą część. Niektóre odpowiedzi przyjdą Ci do głowy od razu, inne mogą wymagać chwili zastanowienia. Uważaj na podobnie brzmiące powiedzenia i nie daj się zwieść pozornie oczywistym zakończeniom!

To doskonała okazja, by sprawdzić swoją pamięć, poszerzyć wiedzę o języku polskim i przypomnieć sobie powiedzenia, które być może dawno nie pojawiały się w Twoich rozmowach. Nie musisz być polonistą ani ekspertem od języka, żeby wziąć udział. Wystarczy odrobina spostrzegawczości, dobra pamięć i chęć do zabawy.

Czy poradzisz sobie ze wszystkimi zagadkami? Czy rozpoznasz powiedzenia, które słyszałeś od dzieciństwa, i nie pomylisz ich zakończeń? Przekonaj się, ile mądrości ludowej udało Ci się zapamiętać! Podejmij wyzwanie, dokończ przysłowia i sprawdź swój wynik. Pamiętaj – nie taki diabeł straszny, jak go malują!