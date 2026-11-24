Początki słynnej gry Monopoly, która rozeszła się w nakładzie znacznie przekraczającym 300 milionów egzemplarzy w przeszło stu państwach, sięgają 1935 roku i Stanów Zjednoczonych. Za jej stworzenie odpowiadał Charles Darrow, bezrobotny sprzedawca grzejników, który stracił posadę w dobie Wielkiego Kryzysu. „Dorabiał przez sprzedawanie gier planszowych. W dojściu do wielkiej fortuny pomogło mu jednak sporo szczęścia. Ludzie w latach 30-tych mieli ciężką sytuację majątkową. Żyli z dnia na dzień i obawiali się o utratę pracy” – zauważa na łamach portalu DNA Rynków Karol Badowski. „Odskocznią od tego ponurego życia było właśnie Monopoly. Gra, w której mogli dorobić się wielkiego majątku. Kupować hotele, nabywać posiadłości i stawać się prawdziwymi bogaczami. Coś, co w prawdziwym życiu było dla nich nieosiągalne” – dodaje autor.

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Po pewnym czasie Darrow spieniężył swoje dzieło za sześciocyfrową kwotę, co zapewniło mu finansowy spokój do końca życia, zupełnie jak u gracza stawiającego hotele na najdroższych polach w najbogatszym kraju. Sam koncept „Monopoly” mężczyzna zaczerpnął jednak od Elizabeth Magie, która już w 1904 roku zastrzegła patent na The Landlord's Game. Celem kobiety wcale nie było dostarczanie społeczeństwu rozrywki.

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- Nadrzędnym celem było udowodnienie teorii ekonomicznej Henry'ego George'a. Zgodnie z tą teorią cała ziemia powinna należeć do państwa, a dochód z opłat czynszowych powinien trafiać do budżetu. Miało to w zamierzeniu usunąć nierówności społeczne. W sumie to dosyć zabawne, że prototyp gry stworzonej przez przeciwników wolnego rynku, ostatecznie przejęli wolnorynkowcy i zaczęli na tym zarabiać - dodaje Badowski.

W Polsce ten format zdobył ogromną popularność jeszcze w epoce PRL-u, kiedy na początku lat osiemdziesiątych na stołach królował Eurobusiness, a kilka lat później wydana została Fortuna. Zaledwie kilka dni temu zadebiutowała lubelska wersja Monopoly, wypełniona doskonale znanymi mieszkańcom punktami. Na planszy pojawiły się takie lokalizacje jak Brama Krakowska, Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto, Dworek Kościuszków, Lubelska Trasa Podziemna, Plac Rybny, Poidełko z Koziołkiem, Stokrotka Supermarket, Zalew Zemborzycki, Park Ludowy oraz Ogród Saski.

„Na planszy znalazło się wiele obiektów związanych z lubelską kulturą, a także mnóstwo lubelskich ciekawostek i smaczków z lubelskiej gwary dzięki temu Monopoly Lublin to nie tylko gra, ale też sposób na promocję naszego miasta, jego historii i dziedzictwa” – przekazuje zlokalizowane na Starym Mieście Centrum Inspiracji Turystycznej, w którym przewidziano sprzedaż pudełek. Obecnie na zakup trzeba jednak poczekać, ponieważ cały pierwszy nakład rozkupiono w jeden dzień.

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Dzięki własnej edycji Lublin znalazł się w tym samym gronie, co Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice oraz Białystok. Warto przypomnieć, że już w 2011 roku Kozi Gród trafił na planszę ogólnokrajowego wydania Monopoly Polska jako jedno z 22 wyróżnionych wówczas miast.