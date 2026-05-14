To one gromadziły Polaków przed telewizorami. Hitów z okresu PRL-u nie da się zapomnieć

W przeszłości posiadanie telewizji nie było standardem. Często przypadał tylko jeden telewizor na całe gospodarstwo domowe, a bywało, że i na całą klatkę schodową. Z tego względu wieczorne pokazy ulubionych produkcji przybierały formę prawdziwych spotkań towarzyskich. Osoba, która miała w domu sprzęt, naturalnie stawała się organizatorem takiego seansu. Widzowie gromadzili się zazwyczaj w sąsiedzkich kuchniach, zajmując miejsca na krzesłach, stołkach czy kanapach. Towarzyszyła im herbata serwowana w charakterystycznych szklankach z koszyczkiem, a wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali znajomych dźwięków czołówki. Co wówczas najchętniej oglądano i jakie tytuły przyciągały największą widownię?

Top 15 seriali i programów z czasów PRL. Przed ekranem zasiadały miliony

Telewizja w epoce PRL stanowiła coś znacznie cenniejszego niż zwykłą formę spędzania wolnego czasu – była stałym punktem dnia i sposobem na integrację. W czasach, gdy stacji telewizyjnych było niewiele, a konkurencja na rynku mediów praktycznie nie istniała, każda nowa produkcja błyskawicznie zyskiwała miano wydarzenia.

Twórcy tamtych lat musieli lawirować w trudnej rzeczywistości, borykając się z cenzurą i politycznymi naciskami. Mimo to potrafili sprytnie wplatać w swoje dzieła humor, ironię i celne komentarze na temat szarej rzeczywistości. To właśnie z tego powodu dawne produkcje zachowały swój niepowtarzalny urok. Zestawienie 15 absolutnych hitów, które uwielbiali nasi przodkowie, można znaleźć w przygotowanej galerii.

Jak wyglądała polska codzienność w czasach PRL?

Egzystencja w okresie Polski Ludowej charakteryzowała się ogromnymi sprzecznościami. Z jednej strony obywatele musieli mierzyć się z pustymi półkami, kilometrowymi kolejkami i brakiem podstawowych towarów, z drugiej potrafili wykrzesać z tej trudnej rzeczywistości momenty radości i namiastkę normalnego życia. Kluczem do przetrwania w tamtym okresie były spryt, szerokie znajomości i umiejętność załatwiania spraw, co na stałe wpisało się w obyczajowość tamtych lat.