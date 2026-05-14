Samochód wjechał wprost pod pociąg. Tragiczny finał zderzenia na przejeździe w woj. lubelskim

Auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg

Do tragedii doszło przed godziną 6.00 na przejeździe kolejowym w Krasnem. Według wstępnych ustaleń policji 70-letni kierowca volkswagena nie zachował ostrożności podczas przejazdu przez tory i wjechał pod nadjeżdżający skład pasażerski relacji Lublin–Chełm.

Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, straż pożarna oraz służby kolejowe. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, który ma wyjaśnić dokładne przyczyny i przebieg wypadku.

Sygnalizatory na torach działały prawidłowo

Przejazd był zabezpieczony

Jak poinformowała Anna Zalewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, przejazd kolejowo-drogowy był wyposażony w działającą sygnalizację świetlną.

– Przed godziną 6 rano doszło do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym. Sygnalizacja świetlna działała prawidłowo. Samochód osobowy wjechał w bok pociągu Regio. Niestety kierowca zginął – przekazała przedstawicielka PLK.

Według przekazanych informacji pasażerowie podróżujący pociągiem nie odnieśli obrażeń.

Kolej wstrzymała ruch pociągów

Wypadek spowodował poważne utrudnienia na trasie kolejowej między Lublinem a Chełmem. Ruch pociągów został wstrzymany, a przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową dla pasażerów pociągów regionalnych i Intercity.

– W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany, a za składy regionalne i Intercity wprowadzono komunikację zastępczą – poinformowała Anna Zalewska-Pawluk.

Służby podkreślają, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Wszystko zależy od czasu zakończenia działań prowadzonych na miejscu przez policję i prokuraturę.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania przez tory oraz stosowanie się do sygnalizacji i znaków ostrzegawczych.

