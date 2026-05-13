Nagi 4-latek chodził ulicami Hrubieszowa

W sobotę, 9 maja, około godziny 8:00 w Hrubieszowie rozegrał się niepokojący scenariusz. Ulicami miasta wędrowało całkowicie nagie dziecko. Mieszkańcy ze zdumieniem obserwowali małego chłopca spacerującego bez opieki.

Z informacji przekazanych przez serwis "Lublin112" wynika, że maluch wszedł do supermarketu Stokrotka przy ulicy Dwernickiego. Świadkowie relacjonują, że 4-latek pewnym krokiem udał się w stronę regałów z żywnością, po czym poinformował obsługę, że jest potwornie głodny. Zaskoczeni pracownicy sklepu bezzwłocznie zaopiekowali się dzieckiem i wezwali odpowiednie służby.

Gdy na miejsce dotarli policjanci i ratownicy medyczni, chłopiec opowiedział im, że jego matka pogrążona jest we śnie. Niestety, nie był w stanie podać swojego adresu. W jego opowieści pojawił się również tajemniczy „wujek”, który rzekomo wyrzucił wszystkie zabawki dziecka do kosza.

Służby weszły do mieszkania 25-letniej matki. Zastali wstrząsający widok

Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania domu chłopca. Kiedy w końcu zlokalizowali mieszkanie, ich oczom ukazał się przerażający obraz skrajnego ubóstwa i zaniedbania.

W lokalu przebywała także 2-letnia siostra chłopca, która równie pilnie potrzebowała interwencji medycznej. Została oddana pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego.

Rodzeństwo zostało przetransportowane do placówki medycznej, gdzie poddano je kompleksowym badaniom i pozostawiono na obserwacji.

– Wobec matki prowadzone są czynności w kierunku narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przekazała portalowi "Lublin112.pl" mł. asp. Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Matka 4-latka z Hrubieszowa stanie przed obliczem sądu

Ustalono, że dziećmi opiekowała się ich 25-letnia matka. Z ustaleń policji wynika, że w momencie podejmowania działań przez funkcjonariuszy kobieta była całkowicie trzeźwa.

Nie zmienia to faktu, że organy ścigania wnikliwie analizują sytuację pod kątem narażenia zdrowia i życia dzieci. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet 5. lat pozbawienia wolności.

Decyzja o dalszym miejscu zamieszkania dzieci i władzy rodzicielskiej leży teraz w gestii sądu rodzinnego.