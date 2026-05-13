Według Polaków to najlepszy prezent komunijny. Wybiera go ponad 30% ankietowanych

Anastazja Lisowska
2026-05-13 15:30

Jaki prezent daje się na komunię? To pytanie w ostatnich tygodniach zadaje sobie coraz większa ilość Polaków, którzy szykują się na takową uroczystość. Najnowszy raport pokazuje, że w 2026 roku dominować będą dwa modele obdarowywania, które znamy z wcześniejszych lat.

Pierwsza Komunia Święta 2026. Co kupić?

Sezon komunijny na dobre rozpoczął się w Polsce i potrwa z pewnością do połowy czerwca. Tysiące dzieci z całego kraju uroczyście przyjmą pierwszą Eucharystię i tym samym wezmą udział w jednym z najważniejszych sakramentów w życiu katolika. Z tej okazji przygotowano również raport "Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026", opracowany przez UCE Research oraz firmę Briju, który pokazuje, jakie upominki Polacy najczęściej wybierają na komunię i jakie trendy dominują w tym roku.

Gotówka nadal najpopularniejszym wyborem

Z badania wynika, że niemal 31 proc. Polaków uważa pieniądze za najbardziej odpowiedni prezent komunijny. Dla wielu osób to rozwiązanie praktyczne i bezpieczne. Wręczenie gotówki eliminuje ryzyko nietrafionego prezentu, a jednocześnie daje dziecku oraz rodzicom możliwość samodzielnego zdecydowania, na co przeznaczyć środki. Taki wybór odzwierciedla współczesne podejście do prezentów - liczy się użyteczność i elastyczność. Koperta staje się więc symbolem pragmatyzmu, ale jednocześnie pokazuje zmianę obyczajów związanych z samą uroczystością.

Wynik ten można odczytać jako przejaw pragmatycznego podejścia do prezentów komunijnych. Pieniądze są dziś postrzegane jako forma najbardziej uniwersalna. Nie narzucają konkretnego wyboru, pozwalają dopasować wydatek do realnych potrzeb dziecka i rodziny, a zarazem ograniczają ryzyko nietrafionego prezentu. Z tego punktu widzenia rezultat nie jest zaskoczeniem – komentował dr hab. Robert Szwed, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL).

Symboliczny dodatek ma znaczenie

Drugim najczęściej wskazywanym rozwiązaniem jest połączenie pieniędzy z drobnym upominkiem. Taką formę prezentu wybrało prawie 18 proc. ankietowanych. Polacy coraz częściej chcą połączyć praktyczność z emocjami i pozostawić dziecku trwałą pamiątkę tego dnia.

Eksperci podkreślają, że sam przelew czy koperta nie budują wspomnień. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się dołączyć medalik, biżuterię, album czy personalizowany drobiazg. Tego typu prezenty mają przypominać o ważnym wydarzeniu także po wielu latach.

Prezenty na komunię. Co kupić w 2026 roku? [LISTA]

Religijne symbole ustępują nowoczesnym pamiątkom

Raport pokazuje także wyraźną zmianę w podejściu do prezentów o charakterze religijnym. Krzyżyki, medaliki czy inne symbole religijne wskazało około 10 proc. badanych. Niewiele mniej osób wybrało pamiątkową biżuterię, taką jak zegarek lub pierścionek z grawerem. To znak, że tradycyjne formy prezentów ewoluują.

Zmienia się styl prezentów – z czysto religijnych na bardziej życiowe i trwałe. I tu jest duże zaskoczenie dla mnie, gdyż pamiątkowa biżuteria osiąga niemal identyczny wynik jak klasyczne symbole religijne. To oznacza, że przejmuje część ich funkcji i staje się nowoczesną formą pamiątki komunijnej. Warto jednak zauważyć, że w praktyce medalik czy krzyżyk coraz częściej przyjmują formę biżuterii, a nie osobnej kategorii religijnej – analizował ekspert Piotr Biela z Briju.

QUIZ. Pierwsza komunia w PRL. Jakie dawano prezenty?
