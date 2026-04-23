Prezent na komunię dla chrześnicy. Ile włożyć do koperty? Współczesne wymagania rodziców

Ile włożyć do koperty na komunię jako rodzic chrzestny?

Sezon komunijny 2026 lada moment ruszy pełną parą, a to oznacza, że coraz więcej osób zastanawia się na prezentami dla najmłodszych. Najpopularniejszym podarunkiem od lat pozostaje koperta z pieniędzmi. Ile jednak należy włożyć do środka? Jaka kwota będzie odpowiednia? Nad tym w ostatnim czasie zastanawiała się także pewna kobieta, która o poradę postanowiła zapytać na forum w social mediach.

W tym roku chrześnica ma komunię i kompletnie nie wiem, ile włożyć do koperty. Jakie są stawki czy też oczekiwania rodziców? Wiadomo, impreza kosztuje [...] Postanowiłam kupić prezent symboliczny i po prostu podarować pieniądze. Ile, żeby nie urazić i nie być obgadaną? - pytała kobieta na forum, cytuje portal Fakt.pl.

W sekcji komentarzy część internautów dała rady kobiecie, lecz spora część pisała też, iż ta zbyt się przejmuje, a komunia to przecież nie wesele.

My dajemy po 500 zł. To jest komunia, nie ślub Daj tyle na ile cię stać Chrześniak zażyczył sobie hulajnogę za prawie dwa tysiące. Da mnie chory wydatek

- pisali internauci w sekcji komentarzy, cytuje portal Fakt.pl.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Prezenty na komunię. Co kupić w 2026 roku? [LISTA]

10

Pieniądze na komunię. Ile dać?

W tej całej gonitwie o prezenty komunijne warto jednak pamiętać, że nie ma jednej uniwersalnej kwoty, która obowiązuje wszystkich. Wysokość prezentu zależy od kilku czynników: możliwości finansowych, relacji z dzieckiem oraz lokalnych zwyczajów. Można jednak wskazać pewne orientacyjne widełki:

500-1000 zł: to najczęściej przyjmowany standard wśród chrzestnych

1000-2000 zł: kwoty spotykane w większych miastach lub w przypadku bardziej wystawnych uroczystości

300-500 zł: akceptowalna suma, jeśli budżet jest ograniczony.

Warto też pamiętać, że bycie chrzestnym nie powinno oznaczać presji ponad własne możliwości. Najważniejszy jest gest i obecność.

Współczesne wymagania rodziców: skąd się biorą?

Rodzice organizujący komunię często ponoszą wysokie koszty związane z przyjęciem. W efekcie, choć rzadko mówi się o tym wprost, pojawia się oczekiwanie, że prezenty od gości częściowo te wydatki "zrekompensują". Niektórzy wręcz traktują komunię jak inwestycję, co budzi coraz większe kontrowersje.