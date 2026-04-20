Podatek od prezentu komunijnego. Urząd Skarbowy może chcieć zapłaty

Pierwsza Komunia Święta 2026

Pierwsza Komunia Święta to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego chrześcijana i jego rodziny. W ostatnich latach wydarzenie to zaczęło być organizowane nieco bardziej hucznie i tym samym prezenty z tej okazji zaczęły być bardziej ekskluzywne. Coraz częściej na komunię daje się sprzęty elektroniczne, quady czy wypchane po brzegi koperty z pieniędzmi. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że niektóre z upominków mogą zainteresować urząd skarbowy!

Większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, lecz okazuje się, że z punktu widzenia prawa każdy prezent komunijny (np. pieniądze, rower, laptop) to darowizna, która podlega przepisom podatku od spadków i darowizn. W związku z tym pojawia się pytanie - czy musimy płacić podatek od prezentów komunijnych? Zanim do tego dojedziemy, warto wiedzieć, że w Polsce obowiązują kwoty wolne od podatku (liczone od jednej osoby w ciągu 5 lat).

Jaką darowiznę można otrzymać bez podatku w 2026 roku?

najbliższa rodzina (rodzice, dziadkowie) - do 36 120 zł

dalsza rodzina (np. wujek, ciotka) - do 27 090 zł

osoby niespokrewnione (np. znajomi) - do 5 733 zł.

Co ważne, liczy się suma prezentów z 5 lat od tej samej osoby, a nie tylko z komunii!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Prezenty na komunię. Co kupić w 2026 roku? [LISTA]

10

Część upominku należy "oddać" do urzędu skarbowego w sytuacji gdy przekroczymy powyższy limit od jednej osoby. Co ważne, na zgłoszenie takiej darowizny mamy 6 miesięcy. Wówczas należy złożyć do urzędu formumlarz SD-Z2. Jeśli darowiznę otrzymało dziecko, jasne jest, iż obowiązek ten spoczywa na rodzicach czy opiekunach prawnych pociechy.

