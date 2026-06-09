Ford uderzył w drzewo. Kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-09 14:14

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek w miejscowości Swaty w gminie Ryki. Samochód osobowy prowadzony przez 78-letniego mieszkańca powiatu ryckiego zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia kierowcy nie udało się uratować.

Ford uderzył w drzewo. Kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala

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Autor: KPP Ryki/ Materiały prasowe
  • Do wypadku doszło 8 czerwca rano w miejscowości Swaty.
  • 78-letni kierowca Forda zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
  • Mężczyzna był mieszkańcem powiatu ryckiego.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, 78-letni kierujący samochodem marki Ford z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi gminnej. Następnie auto uderzyło w przydrożne drzewo.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Kierowca został przetransportowany do szpitala, jednak mimo wysiłków ratowników zmarł.

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W miejscu zdarzenia prowadzone były czynności procesowe. Na czas działań służb droga w rejonie wypadku była zablokowana. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rykach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rykach wyjaśniają szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tragicznego zdarzenia.

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