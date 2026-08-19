Ukrywał się przed więzieniem, wpadł podczas remontu. „Łowcy głów” zatrzymali go w centrum Warszawy

Z policyjnych materiałów wynika, że mieszkaniec powiatu tomaszowskiego przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Miał również grozić pokrzywdzonej pozbawieniem życia, jeżeli ujawni okoliczności sprawy.

Mężczyzna opuścił dotychczasowe miejsce pobytu i zaczął ukrywać się przed organami ścigania. W 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wydał za nim list gończy. Później wystawiono także Europejski Nakaz Aresztowania oraz Czerwoną Notę Interpolu.

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Trafił na listę najbardziej poszukiwanych w Europie

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, nazywani lubelskimi „łowcami głów”. Początkowo ustalono, że 47-latek przebywał we Włoszech, jednak przez długi czas pozostawał nieuchwytny.

Pod koniec 2025 roku w poszukiwania włączył się polski punkt kontaktowy ENFAST. Wizerunek mężczyzny zamieszczono na stronie Europe’s Most Wanted Fugitives List. Był jednym z trzech poszukiwanych objętych kolejną odsłoną kampanii Europolu i ENFAST „Pomóż nam ich znaleźć”.

Zatrzymali go podczas remontu mieszkania

Przełom przyniosły działania operacyjne lubelskich policjantów. Ustalili oni, że poszukiwany przebywa w centrum Warszawy. – Trop zaprowadził ich do Warszawy, gdzie kompletnie zaskoczony 47-latek został zatrzymany przy pracach wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum stolicy – przekazał komisarz Kamil Karbowniczek.

Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Ma tam odbyć zasądzoną karę 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

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Policja przypomina, że informacje dotyczące osób poszukiwanych i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości można przekazywać funkcjonariuszom Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie pod numerem telefonu 798 003 676.

Lubelskie. Jazda pod prąd na rondzie