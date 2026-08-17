Ciało mężczyzny wyłowiono z Wisły w Kazimierzu Dolnym. Policja przekazała nowe informacje

Ciało mężczyzny znaleziono w Wiśle. Policja apelowała o pomoc

Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę po godz. 17 w Kazimierzu Dolnym. W Wiśle ujawniono zwłoki nieznanego wówczas mężczyzny w wieku około 60 lat. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Mężczyzna miał włosy w kolorze ciemnego blondu z siwizną, kilkudniowy zarost i wąsy oraz średnią budowę ciała. W chwili odnalezienia był ubrany w niebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne jeansowe spodnie i brązowe półbuty.

Policjanci zaapelowali o kontakt do wszystkich osób, które mogły posiadać informacje pomocne w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Jednocześnie prowadzono czynności mające wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do jego śmierci. Prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Policja ustaliła tożsamość zmarłego. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci

Przełom w sprawie nastąpił w poniedziałek, 17 sierpnia. Puławska policja poinformowała, że udało się już zidentyfikować mężczyznę znalezionego w Wiśle. Funkcjonariusze podziękowali również wszystkim osobom, które zaangażowały się w działania i odpowiedziały na wcześniejszy apel.

– Ustaliliśmy tożsamości mężczyzny znalezionego w Kazimierzu Dolnym. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i zaangażowanie. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Puławach wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało wyłowiono wczoraj po godzinie 17 z Wisły w Kazimierzu Dolnym. Ustalamy tożsamość mężczyzny. Wczoraj po godzinie 17 w Kazimierzu Dolnym w Wiśle ujawniono zwłoki nieznanego mężczyzny w wieku około 60 lat – podaje Policja Puławska w komunikacie w social mediach.

Na razie nie podano do wiadomości publicznej informacji dotyczących możliwych okoliczności śmierci mężczyzny. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym.

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