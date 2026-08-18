Policjanci zaatakowani maczetą, nożem i siekierą. 75-latek zatrzymany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-18 8:24

Groźna interwencja na terenie gminy Komarów-Osada w powiecie zamojskim. 75-letni mężczyzna, który miał grozić żonie śmiercią, zaatakował policjantów maczetą, nożem i siekierą. Jeden z funkcjonariuszy został trafiony uchwytem maczety. Napastnik był nietrzeźwy.

Zatrzymany agresor w celi z policjantem. O ataku na mundurowych w gminie Komarów-Osada przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Zamość/ Materiały prasowe
  • 75-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu.
  • Według zgłoszenia groził żonie pozbawieniem życia.
  • W kierunku policjantów rzucał niebezpiecznymi przedmiotami.
  • Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego policji przed południem. Wynikało z niego, że na jednej z posesji w gminie Komarów-Osada nietrzeźwy i agresywny mężczyzna grozi swojej żonie pozbawieniem życia. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Łabuniach.

Po przyjeździe patrolu 75-latek nie uspokoił się. Trzymał niebezpieczne przedmioty i miał kierować groźby również pod adresem mundurowych. Nie wykonywał wydawanych poleceń, a następnie ruszył w ich stronę.

Rzucił maczetą w policjantów

Idąc w kierunku mundurowych rzucił w nich maczetą, trafiając jej uchwytem w jednego z policjantów. Na szczęście nie doprowadziło to do powstania poważniejszych obrażeń u funkcjonariusza – przekazała podkomisarz Katarzyna Szewczuk.

Według policyjnego komunikatu mężczyzna miał przy sobie również nóż i siekierę. Oba przedmioty rzucił z rozmachem w stronę funkcjonariuszy, jednak tym razem nie trafił. Zdarzenie widzieli członkowie jego rodziny, wobec których 75-latek także zachowywał się agresywnie.

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Policjanci obezwładnili napastnika

Mundurowi zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do zamojskiej komendy. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Następnie trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

75-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Policja zapowiedziała złożenie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego może grozić kara do 10 lat więzienia. Mężczyzna ma odpowiedzieć również za inne przestępstwa.

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