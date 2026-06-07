Pijany 19-latek uciekał przed policją. Rozbił auta, ogrodzenie i latarnię

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-07 20:10

Próba ucieczki przed policyjną kontrolą zakończyła się rozbitymi samochodami i zniszczoną latarnią. W Okunince 19-letni kierowca Audi, mając niemal 1,5 promila alkoholu w organizmie, stracił panowanie nad pojazdem podczas pościgu. Jak się okazało, auto nie miało ważnego OC ani badań technicznych, a zamontowane na nim tablice pochodziły z innego samochodu.

  • 19-latek kierował Audi mając niemal 1,5 promila alkoholu
  • Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w Okunince
  • Podczas ucieczki uszkodził zaparkowane samochody i latarnię
  • Auto nie miało ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia
  • Mężczyzna stracił prawo jazdy i odpowie przed sądem

W sobotę nad ranem w Okunince policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Audi A6. Mężczyzna na widok radiowozu zawrócił i zaczął uciekać. Mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się, a podczas ucieczki stracił panowanie nad pojazdem. Audi uderzyło w zaparkowane samochody, a następnie w betonową latarnię oznaczoną numerem 13, która złamała się pod siłą uderzenia.

Za kierownicą siedział 19-latek, który miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. W samochodzie znajdował się również jego rówieśnik. Obaj opuścili pojazd bez konieczności hospitalizacji. Policjanci ustalili, że Audi nie miało ważnego ubezpieczenia OC ani badań technicznych, a zamontowane tablice rejestracyjne pochodziły z innego pojazdu.

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19-latek został zatrzymany, stracił prawo jazdy, a samochód trafił na policyjny parking. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Odpowie również za popełnione wykroczenia.

Pijany 19-latek uciekał przed policją. Rozbił auta, ogrodzenie i latarnię
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