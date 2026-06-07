Wyniki LOTTO 7.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki MultiMulti 7.06.2026
Godzina 14:00: 4, 6, 7, 11, 15, 21, 30, 33, 36, 38, 40, 56, 59, 60, 61, 65, 66, 72, 73, 74 oraz dodatkowo 38.
Godzina 22:00: 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 27, 30, 33, 43, 45, 52, 59, 63, 68, 73 oraz dodatkowo 14.
Wyniki EkstraPensja 7.06.2026
W losowaniu EkstraPensja w dniu 7 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 9, 13, 23, 33, 35 oraz dodatkowo 4.
Wyniki MiniLotto 7.06.2026
W losowaniu MiniLotto w dniu 7 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 4, 7, 15, 37, 40.
Wyniki Kaskada 7.06.2026
Godzina 14:00: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 24.
Godzina 22:00: 1, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22.
Lotto 2026 - dni i godziny losowań
W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.
|Gra
|Dni losowań
|Godzina losowania
|Lotto
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00
|Lotto Plus
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00 (po losowaniu Lotto)
|Multi Multi
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Mini Lotto
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Kaskada
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Ekstra Pensja
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Ekstra Premia
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Eurojackpot
|wtorek, piątek
|ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
|Keno
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:34–23:54
|Szybkie 600
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:36–23:52