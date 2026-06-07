Tragiczny wypadek. Nie żyje 32-letni motocyklista

Do wypadku doszło 6 czerwca przed godz. 17.00.

Zdarzenie miało miejsce na ul. Lubelskiej w Bychawie.

32-letni motocyklista jechał motocyklem typu cross.

Na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem.

Do zdarzenia doszło przed godziną 17. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, motocyklista jadący ulicą Lubelską na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, po czym przewrócił się na jezdnię. - Niestety w wyniku zdarzenia 32-letni motocyklista doznał poważnych obrażeń ciała i pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować jego życia - informuje młodszy aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.

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Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Decyzją śledczych ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok. Przez kilka godzin na drodze występowały utrudnienia w ruchu. Strażacy kierowali kierowców na wyznaczone objazdy.

Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragicznego zdarzenia.

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