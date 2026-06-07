Tragiczny wypadek. Nie żyje 32-letni motocyklista

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-07 15:12

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę, 6 czerwca, na ulicy Lubelskiej w Bychawie. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 32-letni kierujący motocyklem typu cross.

  • Do wypadku doszło 6 czerwca przed godz. 17.00.
  • Zdarzenie miało miejsce na ul. Lubelskiej w Bychawie.
  • 32-letni motocyklista jechał motocyklem typu cross.
  • Na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem.

Do zdarzenia doszło przed godziną 17. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, motocyklista jadący ulicą Lubelską na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, po czym przewrócił się na jezdnię. - Niestety w wyniku zdarzenia 32-letni motocyklista doznał poważnych obrażeń ciała i pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować jego życia - informuje młodszy aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.

Czytaj też: Pijacki rajd toyotą skończył się śmiercią Mateusza i Filipa. Szymon C. usłyszał wyrok

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Decyzją śledczych ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok. Przez kilka godzin na drodze występowały utrudnienia w ruchu. Strażacy kierowali kierowców na wyznaczone objazdy.

Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragicznego zdarzenia.

Wypadek w Smykowie
Tragiczny wypadek w Bychawie. Nie żyje 32-letni motocyklista
Galeria zdjęć 3
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki