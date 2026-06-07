Zderzenie karetki na sygnale z osobówką. Są ranni

Poważny wypadek na trasie krajowej numer 74 w miejscowości Bodaczów, na odcinku łączącym Szczebrzeszyn i Zamość.

Samochód osobowy uderzył w ambulans , który przewoził pacjenta.

, który przewoził pacjenta. W wyniku tego zdarzenia do placówki leczniczej zabrano łącznie cztery poszkodowane osoby.

Najnowsze informacje, godz. 16.17: "Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w terenie zabudowanym, w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo przez kierującego samochodem m-ki Toyota. W tym czasie pojazd ten był wyprzedzany przez karetkę pogotowia. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - informuje oficer prasowy KMP Zamość.

Jak przekazała w oficjalnym komunikacie dla PAP podkomisarz Katarzyna Szewczuk z KMP w Zamościu, dramatyczne zdarzenie miało miejsce kilkanaście minut przed godziną piętnastą. Auto osobowe uderzyło w ambulans jadący z pacjentem. Cztery ranne osoby trafiły do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca auta marki Toyota wykonywał manewr skrętu w lewą stronę, podczas gdy karetka poruszająca się na sygnałach świetlnych i dźwiękowych rozpoczęła jego wyprzedzanie. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowali o całkowitym zablokowaniu drogi krajowej numer 74 na tym fragmencie, kierując cały ruch pojazdów na trasy zastępcze prowadzące przez miejscowość Michałów.

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Zgodnie z informacjami drogowców poważne utrudnienia w ruchu drogowym potrwają tam co najmniej do godziny 18.