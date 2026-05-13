Były symbolem epoki Gierka. Tak wyglądało życie w potężnych PGR-ach

PGR w czasach PRL. Czym były Państwowe Gospodarstwa Rolne?

Państwowe Gospodarstwa Rolne do dziś pozostają jednym z najbardziej kultowych symboli tamtej epoki, zaraz obok wszechobecnych sklepowych kolejek. Komunistyczne władze traktowały je jako coś znacznie ważniejszego niż zwykłe zakłady rolne. Miały one ostatecznie udowodnić wyższość socjalistycznego rolnictwa nad prywatnymi inicjatywami gospodarzy. Rządowa propaganda z dumą prezentowała ten rzekomy postęp: tysiące hektarów upraw, nowoczesne parki maszynowe, gigantyczne obory oraz pracowników zasiedlających nowiutkie bloki.

Życie codzienne w PGR-ach. Państwowe wsie funkcjonowały jak małe miasta

Najpotężniejsze przedsiębiorstwa rolne tego typu działały jak w pełni niezależne organizmy. Na ich terenie znajdowały się nie tylko warsztaty i ogromne magazyny, ale także przychodnie zdrowia, szkoły, stołówki czy prężnie działające domy kultury. Dla wielu polskich regionów PGR-y stanowiły absolutne centrum życia społecznego i najważniejszego pracodawcę w całej okolicy. Obywatele otrzymywali od państwa stałą wypłatę, dach nad głową, zapasy opału na zimę, a niekiedy nawet darmowe racje żywnościowe. Społeczności te były ze sobą niezwykle zżyte, rodziny znały się od dekad, a dzieci wspólnie spędzały całe dnie w tych samych placówkach edukacyjnych.

Dlaczego zlikwidowano PGR-y? Upadek rolniczych gigantów po transformacji ustrojowej

Zmiana ustroju w Polsce brutalnie zweryfikowała użyteczność państwowych gospodarstw, które zaczęły znikać z mapy w błyskawicznym tempie. W zderzeniu z nową, wolnorynkową rzeczywistością zdecydowana większość z nich okazała się całkowicie nierentowna. Gigantyczne zadłużenie, fatalny model zarządzania oraz ciągłe uzależnienie od państwowych kroplówek finansowych sprawiły, że molochy nie miały najmniejszych szans w starciu z prywatnym biznesem rolniczym.

Masowa likwidacja PGR-ów wywołała falę dramatycznego bezrobocia w skali całego kraju. We wsiach z dnia na dzień upadł jedyny dostępny zakład pracy, odbierając zszokowanym mieszkańcom nie tylko źródło utrzymania, ale również służbowe mieszkania, poczucie życiowej stabilizacji i cały dotychczasowy świat.