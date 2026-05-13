Horror w Lubartowie. 42-latek terroryzował bliskich z nożem w ręku

Interwencja policji po zgłoszeniu awantury

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja, około godziny 19:00. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z budynków mieszkalnych na terenie miasta. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego po przybyciu potwierdzili, że sytuacja jest bardzo poważna. Jak ustalili policjanci, 42-latek znajdował się w stanie silnego pobudzenia i trzymał w rękach dwa noże. Mężczyzna miał kierować pod adresem członka swojej rodziny groźby pozbawienia życia.

Widok mundurowych nie uspokoił agresora. Policjanci musieli podjąć zdecydowane działania, aby obezwładnić napastnika. Niebezpieczne narzędzia zostały zabezpieczone, a mężczyzna zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki.

Lubelskie. Ewakuacja zwierząt z pobliskiego schroniska na terenach objętego pożarem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Śledczy ustalili, że to nie był jednorazowy incydent

W toku dalszych czynności śledczy przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy oraz przesłuchali świadków. Jak ustalili policjanci, zatrzymany miał od dłuższego czasu znęcać się psychicznie i fizycznie nad członkami swojej rodziny.

Według ustaleń śledczych agresywne zachowania miały powtarzać się wcześniej, a domownicy mieli doświadczać zarówno gróźb, jak i przemocy. Sprawa została przekazana do prokuratury, która wraz z policją wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 42-latka środka zapobiegawczego.

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie

Sąd Rejonowy w Lubartowie przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury. Wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

42-latek odpowie za znęcanie się nad osobą najbliższą oraz kierowanie gróźb przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

15