Konkurs na proboszcza. Lubelska kuria wprowadza rewolucyjne zmiany

Marta Grabiec
2026-05-13 13:31

Muszą mieć co najmniej 15-letnie doświadczenie kapłańskie, zdać egzamin proboszczowski i przedstawić własny program duszpasterski. Archidiecezja Lubelska ogłosiła konkursy na proboszczów w 16 parafiach. To pierwsze takie rozwiązanie na taką skalę w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele Kościoła, zmiany mają zwiększyć przejrzystość wyboru oraz lepiej dopasować księży do potrzeb lokalnych wspólnot.

Archikatedra Lubelska - widok z ul. Królewskiej

Archikatedra Lubelska - widok na świątynię z ul. Królewskiej

Proboszczowie poszukiwani w 16 parafiach

Jak czytamy na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, konkursy są efektem ustaleń III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, który zakończył się jesienią ubiegłego roku. Nowe rozwiązanie zakłada, że w parafiach bez proboszcza można ogłaszać otwarte konkursy na to stanowisko

W praktyce oznacza to, że księża zainteresowani objęciem parafii sami zgłaszają swoją kandydaturę. Obecnie archidiecezja poszukuje proboszczów m.in. do parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie, pw. Świętego Ducha w Chełmie czy pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju.

Ks. prof. Paweł Kaleta z Instytutu Prawa Kanonicznego KUL uważa, że to odpowiedź na wyzwania współczesnego duszpasterstwa. Jak podkreśla, proboszcz nie jest jedynie urzędnikiem kościelnym, ale przede wszystkim „pasterzem” odpowiedzialnym za konkretną wspólnotę wiernych.

– Taka forma wyłaniania kandydatów nadaje kapłanowi status aktywnego uczestnika własnej drogi powołania, co znacząco zwiększa jego motywację do pracy duszpasterskiej, a biskupowi daje skuteczne narzędzie pozwalające na precyzyjne dopasowanie planu duszpasterskiego kandydata do konkretnych potrzeb danej parafii – przekonuje ks. prof. Paweł Kaleta.

To nie plebiscyt, ale nowy model wyboru

Przedstawiciele archidiecezji podkreślają jednak, że konkurs nie oznacza głosowania ani rywalizacji o popularność. Ostateczna decyzja nadal należy do arcybiskupa.

– Idea zmian jest taka, żeby z jednej strony zwiększyć przejrzystość wyboru proboszczów, a z drugiej to szansa dla księży z pokolenia wyżu demograficznego, którzy nie muszą już czekać, aż ich praca zostanie dostrzeżona, tylko sami mogą wyjść z inicjatywą – wyjaśnia ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej i pracownik Instytutu Prawa Kanonicznego KUL.

Jak zaznacza duchowny, konkurs ma jedynie poszerzyć wiedzę potrzebną do podjęcia decyzji o nominacji. – To nie jest plebiscyt, lecz sposób na poszerzenie spektrum wiedzy potrzebnej do podjęcia ostatecznej decyzji o nominacji na proboszcza – dodaje ks. dr Adam Jaszcz.

Do udziału w konkursach zachęca także metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. W specjalnym komunikacie podkreślił, że posługa proboszcza wymaga szczególnej odpowiedzialności, doświadczenia i gotowości do podejmowania nowych wyzwań duszpasterskich.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Kandydaci muszą przygotować rozbudowane zgłoszenie skierowane do arcybiskupa. Powinno ono zawierać uzasadnienie ubiegania się o konkretną parafię, opis dotychczasowej pracy duszpasterskiej oraz propozycję programu odpowiadającego potrzebom wspólnoty.

Do dokumentów trzeba dołączyć m.in. opinię dziekana, potwierdzenie zdania egzaminu proboszczowskiego, zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec archidiecezji oraz dokumenty potwierdzające ukończone studia i kursy.

Najważniejszym warunkiem jest jednak minimum 15 lat doświadczenia kapłańskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja. Jak informuje ks. dr Adam Jaszcz, zainteresowanie konkursem jest bardzo duże, a kolejne aplikacje stale trafiają do kurii i będą analizowane przez Radę Biskupią.

Jak czytamy na stronie KUL, podobne rozwiązania funkcjonują już m.in. w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem ks. prof. Pawła Kalety w polskich realiach może to być szansa na budowanie większej współodpowiedzialności za Kościół lokalny i życie parafii.

