Utrudnienia w Dęblinie potrwają sześć tygodni. Ważna ulica zostanie całkowicie zamknięta

Rozbudowa DK 48. Zamknięta ulica 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie

Roboty drogowe obejmą fragment trasy między stacją paliw ORLEN a przejazdem kolejowym w okolicach myjni samochodowej. Ten konkretny odcinek drogi będzie całkowicie niedostępny dla pojazdów.

W praktyce oznacza to zakaz skręcania w prawo z mostu w stronę ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Jadąc od wiaduktu, kierowcy będą mogli dojechać jedynie do wspomnianej myjni.

Z powodu zablokowania tego fragmentu trasy nie będzie możliwości wjazdu na ul. 15 Pułku Piechoty Wilków z prostopadłych ulic: Saperów, Krzywej oraz Staszica, co zmusi wielu lokalnych kierowców do nadrabiania drogi i korzystania z objazdów.

Przedstawiciele firmy budowlanej zapewniają jednak, że pomimo utrudnień mieszkańcy posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy remontowanym odcinku zachowają dojazd do swoich domów.

Główna trasa zastępcza poprowadzi miejską obwodnicą. Wykonawca robót deklaruje chęć zminimalizowania problemów, ale zaznacza, że utrudnienia potrwają przez kilka najbliższych tygodni.

Szacuje się, że ulica pozostanie wyłączona z ruchu przez około sześć tygodni.

Dęblin: Zmiany w komunikacji miejskiej od 18 maja

Prace remontowe skomplikują również podróże pasażerom transportu publicznego. W poniedziałek, 18 maja, dwa lokalne przystanki autobusowe zmienią swoje dotychczasowe lokalizacje.

Przystanek oznaczony jako „Cmentarz” zostanie przeniesiony na ulicę Bajana, a pasażerowie korzystający z przystanku „ZSO” będą musieli udać się na ulicę Krzywą.

Nowa organizacja ruchu pociągnie za sobą również modyfikacje w godzinach kursowania autobusów. Zaktualizowane rozkłady jazdy pojawią się w internecie oraz na fizycznych tablicach przystankowych.

Utrudnienia drogowe w woj. lubelskim. Drogowcy apelują o rozwagę

Władze samorządowe oraz główny wykonawca apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót i baczne obserwowanie tymczasowych znaków drogowych. Kierowcy są proszeni o bezwzględne stosowanie się do wytyczonych objazdów.

Odpowiedzialni za realizację projektu przypominają, że te niedogodności są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji. Przebudowa drogi krajowej nr 48 docelowo zapewni nową, w pełni bezpieczną infrastrukturę, z której w przyszłości skorzystają wszyscy podróżujący.

Lubelskie. Ewakuacja zwierząt z pobliskiego schroniska na terenach objętego pożarem

