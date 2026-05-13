Dramatyczne sceny w Lubelskiem! Ciężarówka z tysiącami żywych kurczaków stanęła w płomieniach

Na drodze ekspresowej S19 pod Kockiem doszło do dramatycznego pożaru ciężarówki, paraliżując ruch w kierunku Lublina.

W płomieniach stanęła ciężarówka transportująca tysiące żywych kurczaków, co wywołało ogromne utrudnienia dla kierowców.

Służby natychmiast przekierowały ruch na objazdy, a policja apeluje o szczególną ostrożność w rejonie zdarzenia.

O szczegółach tego wstrząsającego zdarzenia piszemy poniżej.

Pożar ciężarówki z tysiącami kurczaków na S19. Trasa w kierunku Lublina zablokowana

Na trasie S19 w rejonie Kocka doszło do pożaru samochodu ciężarowego przewożącego około 5 tysięcy kurczaków. W wyniku zdarzenia zablokowany został pas ruchu w kierunku Lublina.

Do pożaru doszło we wtorek, 13 maja, około godziny 10 na odcinku drogi ekspresowej S19 między węzłami Kock Północ i Kock Południe. Ogień pojawił się w ciężarówce transportującej żywy drób. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

- Powodem utrudnień jest pożar pojazdu ciężarowego, w którym znajdowało się około 5000 sztuk żywych kurczaków. Służby kierują pojazdy na drogę serwisową oraz starą trasę przez miasto Kock. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności - informuje policja lubelska w mediach społecznościowych.

Policjanci apelują do kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem oraz zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych działań.

